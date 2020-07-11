Okullar 31 Ağustos’ta açılamayabilir; vardiyalı veya karma eğitim yapılabilir

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, okulların, 31 Ağustos’ta açılmasının vakalar artarsa mümkün olmayacağını dile getirdi. Yamanel’e göre masada, hibrit (karma) model veya vardiyalı eğitim seçenekleri var.

Fotoğraf: DHA (temsili)

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) yoğun bakım ve iç hastalıkları uzmanı Yamanel, okulların açılış tarihinin ertelenmesi ihtimalini değerlendirirken şu ifadeleri kullandı: “Vaka sayılarımız çok artar, kontrol altına alınmayacak düzeylere çıkarsa o zaman okullar açılmayabilir. Hibrit modeller var biliyorsunuz. Yani yarısı evde yarısı okulda gibi bir eğitim düzeni söz konusu olabilir. Mesela 10 ders var, beşi evde, beşi okulda gibi. Bizim için daha uygun olacaktır. Temas olasılığını daha aza indirecektir, Milli Eğitim Bakanlığımız bu yönde çalışıyor. 1 metrelik sosyal mesafe sınıflarda yeterli olacaktır. Ama okulun kapalı alanını düşünerek ona göre yapılan bir çalışma mevcut. Tabii belki vardiyalı eğitim de söz konusu olabilir, sabah-öğlen gibi veya üç vardiya gibi önlemler gelebilir.”

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‘Vaka sayısı 15 günde 500’e inebilir’

Yamanel, böyle giderse 15 gün içinde günlük vaka sayılarının 500’e inebileceğini söyleyerek şöyle devam etti: “Daha iyi şeyler konuşuruz o zaman. Dünyada, sonbahar aylarında ikinci dalga bekleniyor. Türkiye hala birinci dalgayı yaşıyor. Biz daha birinci dalganın plato fazındayız. Yani birinci dalganın bitişi için 100’lü seviyelerin altına da inmemiz gerekiyor, ikinci dalgayı o zaman konuşabiliriz. Yazın 100’ün altına inebilirsek tabii ki çok avantajlı oluruz. Çünkü o zaman sağlık sistemimiz ikinci dalga için daha dinç olacaktır.”