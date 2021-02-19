Bilim kurulu üyesi ‘normalleşmenin’ nasıl olacağını anlattı: İllere puan verilecek

Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dile getirdiği mart ayındaki ‘normalleşmenin’ nasıl olacağını anlattı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Hürriyet’ten Meltem Özgenç’e konuşan Kayıpmaz, belli kriterler üzerinden her ile puan verileceğini, belli puanın üzerinde olanların aşama aşama normalleşeceğini söyledi.

Reklam

Kayıpmaz şöyle konuştu: “Şu anda bilim kurulumuz, Toplumda Salgın Yönetimi Alt Kurulu üyesi olan hocalarımız bir gösterge üstünde çalışıyor. Bu göstergenin çeşitli alt belirteçleri olacak. İllere dört kritere göre puan verilecek. Bu toplamda belirlenecek puana göre, salgının ilgili yerleşim yerlerindeki artma, sabit seyretme veya azalma durumları göz önünde bulundurulacak.”

Bu dört kriter şöyle:

İllerdeki yedi-14 günlük vaka sayıları

Testte pozitiflik oranları

Yoğun bakım doluluk kapasiteleri ve servislere yeni hasta yatış durumu

İllerdeki aşılama durumu.

Kayıpmaz şöyle devam etti: “Azalma eğilimindeki illerde kısıtlamaların aşama aşama gevşetilmesi (sokağa çıkma yasakları, kafe, restoranlar ve kıraathanelerin açılması, yüz yüze eğitime geçilmesi gibi) söz konusu olacakken, belirli aralıklarla yapılacak değerlendirmelerde bir artış eğilimi olması halinde, kısıtlamaların yeniden arttırılması gündeme gelebilecek.”