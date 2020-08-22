Bilim Kurulu üyesi: Maskesiz düğüne katılıp halay çekmek cinayete teşebbüsle eşdeğer

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, düğünlerde kuralları ihlal edenleri uyardı: “Maskesiz düğünlere katılıp halay çekmek cinayete teşebbüsle eşdeğerdir.”

Fotoğraf: DHA

Aynı zamanda YÖK Yürütme Kurulu üyesi olan Tufan, Twitter hesabından yaptığı uyarıda şu ifadeleri kullandı: “Maskelileri de maskesizler yoldan çıkarıyor. Maskesiz düğünlere katılıp halay çekmek herkesi riske atmaktır, cinayete teşebbüsle eşdeğerdir. Covid kimde nasıl seyredecek bilemezsiniz. Yapmayın Allah aşkına uygulamak çok zor değil, maske-mesafe-temizlik o kadar.”

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‘Doktorunuz önermeden test için ısrar etmeyin’

Semptomu ve riskli teması olmayan kişileri de hastaneleri meşgul etmemeleri konusunda uyaran bilim kurulu üyesi, Yale Üniversitesi’nde yapıldığını belirttiği bir araştırmadan veriler paylaştı: “SARS CoV 2’de rutin tarama önerilmiyor! Nitekim semptomu olmayan ve riskli teması olmayan bir kişide PCR ‘pozitif‘ sonuçta o sırada SARS CoV 2 enfeksiyonu olma ihtimali Yale’de yapılan bir çalışmaya göre yüzde 45! Halbuki semptomları ve riskli teması olan bir kişide PCR negatif bile olsa o sırada enfeksiyon olma ihtimali yüzde 65! Yani test her şey demek değil, kişiye göre değerlendirilir. Doktorunuz önermeden test için ısrar etmeyin!