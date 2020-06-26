Bilim Kurulu üyesi kasımı işaret etti: Grip ve Covid-19 sağlık sistemini olumsuz etkiler

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, grip sezonunun başladığı kasım ayına dek Covid-19 hastası sayısının azaltılması gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: AA

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Öztürk, her iki hastalığın aynı zamana denk gelmesinin hastalık yükünü artıracağından bahsetti.

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Profesör, sınavların ertelenmesinin riskleri azaltmayacağını belirtirken kurallara uyulsaydı günlük vaka sayısının 500’ün altına inmiş olacağını dile getirdi.

Kasımı işaret etti

Prof. Dr. Recep Öztürk’ün açıklamalarından satır başları şöyle:

*Kasım ayından itibaren mevsimsel grip dönemine girilecek. İki hastalığın bir arada görülmesi, sağlık sistemini çok olumsuz etkiler.

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*Yaşlılar ve kronik hastalığı olanlarda grip de ölümcül olabiliyor. Covid vakalarını o zamana kadar anlamlı şekilde azaltmalıyız ki, sağlık sistemimiz hastalarımıza bugün olduğu gibi nitelikli ve yığılma olmadan kaliteli bir hizmet verebilsin.

*İkisi de birbirine benzeyen öldürücü iki hastalık. Astımlılar var, solunum yolu rahatsızlığı olanlar var, bunların hastalıkları kasım sonu alevlenmeye başlıyor ve aralık-nisan dönemlerinde bu tip hastaların hastaneye başvurularında yoğun bir artış yaşanıyor.

*Sağlık sistemi bunlara nitelikli bir hizmet verebilecek kapasitede ama bunun üzerine Covid de eklenirse, o zaman bugüne kadar görmediğimiz yığılmalar, Batı ülkelerinde şahit olduğumuz hastaların hastane koridorlarında yatmak zorunda kaldığı sahneler, yoğun bakım imkanlarının yetersiz hale gelmesi gibi riskler bizim için de geçerli olur.

‘Sınavı ertelemek riski ertelemez’

*Sınavların ertelenmesi talepleri konuşuldu. Hayatın pek çok alanında yeni normale geçilen bugünlerde eğitimde de bu geçişin yapılmasının önünde bir engel yok. Sınavları ertelemek Covid-19 açısından riskleri azaltmayacak. Riski azaltacak olan şey, kişisel önlemler ve maske-mesafe kurallarına uymaktan geçiyor.

‘Günde 180 bin vaka’

*Brezilya ve ABD gibi ülkelerde vaka sayıları pik yaptı. Tablo dünyada bu şekilde ilerlerken, “Salgın bitiyor” diyemeyiz. ABD’den sonra Brezilya 1 milyonun üzerinde vakayla devam ediyor. Hindistan, Rusya dışında, bizden çok daha az nüfusa sahip Peru, Şili gibi ülkeler dünya sıralamasında vaka sayısı açısından bizim çok önümüze geçtiler.

*Dünyada günlük 120-180 bin düzeyinde vaka görüldüğünü ve pek çok ülkede yüksek sayıda ölümlerin devam ettiğinin altını net olarak çizmek gerekli. Kaldı ki mevsimsel grip sezonu gelecek kasım ayına doğru. Dolayısıyla kişisel önlemlere sıkı bir şekilde devam etmemiz gerekiyor.

*Eğer biz koruma tedbirlerimizi uygulamazsak bu riski artırmış oluruz. Doğrusu hastalığın ciddiyetini pek çok kişi kavramıştı. Ama dünyada da vakalar biraz azalınca, yeni normale geçilmesini yanlış anladık ve gördük ki fiziki mesafenin, kişisel korunmanın ihlal edilmesiyle beraber bu hemen yansıdı sayılara.

Maskenin önemine vurgu

*Günlük vaka sayısında yüzde 50’lik artışla 1600’lü rakamlara ulaştık tekrar. Eğer hiç ara vermeden yeni normale geçiş sürecinde de kurallara tam olarak uysaydık bugün rakamlar çok daha aşağılarda olacaktı muhtemelen. Projeksiyonlar, 500’ün altına ineceğimizi gösteriyordu.

*Toplumda bir yanlış beklenti var, virüs mutasyon geçirecek ve ortadan kalkacak. Mutasyon, olumsuz yönde de olabilir ve çok daha ağır, ciddi hastalık yapma gücüne de kavuşabilir. Şu anda virüsle ilgili böyle bir bilgi henüz yok. Hastalık biraz daha hafif seyrediyor çünkü bir şekilde daha çok korunuyoruz. Bir kişinin bile maskeli olması bulaşma riskini azaltıyor. Hele karşılıklı iki kişi de maskeli ise, el temasıyla bulaş olmadığı takdirde, risk çok daha azalıyor.