Bilim Kurulu üyesinden ‘çözüm’ önerisi: İsteyen bir yıl çocuğunu okula göndermesin

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, açılış tarihi ve önlemlerle gündemden düşmeyen okullarla ilgili uyardı: “Mesafe ve maskeyi çocuklara uygulatmak çok zor olacak.”

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu ay başında corona virüsü salgını nedeniyle kapanan okulların 31 Ağustos’ta açılacağını bildirmişti. Bir hafta sonra ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk “Biz mevzuat gereği tarihi açıklamak zorundayız. ‘31 Ağustos’ta açılacak’ dediğimizde, 31 Ağustos’ta açılacağını temenni ediyoruz. Şartlar elverişli olursa da o tarihte açacağız” demişti.

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Hürriyet’ten Fulya Soybaş’a konuşan Prof. Dr. Özlü özellikle anasınıfları ve ilkokullarda denetimin çok zor olacağını belirterek şunları söyledi: “Bu noktada belki bir dönem hibrid eğitim yapılabilir. Kısmen okulda kısmen dışarıda ya da dönüşümlü, bir gün boş bir gün dolu, uzaktan eğitim takviyeli bir sistem uygulanabilir. Ayrıca aileler için gönüllülük esası da bir çözüm olabilir. İsteyen bir sene çocuğunu okula göndermeyi erteleyebilirse yoğunluğun da önüne geçilebilir.”

‘Kurban Bayramı’nda çok büyük risk var’

Yaklaşan Kurban Bayramı için “Bu süreç iyi yönetilemezse vaka sayısının artacağını düşünüyorum” diyen Özlü şu değerlendirmeyi yaptı: “Kurban kesme alanlarında, evlerde ya da bayram namazı sonrasındaki bayramlaşmalarda insanların maske takıp, mesafeye uyacakları konusu bana pek gerçekçi gelmiyor. Bayramı artış olmadan atlatırsak ne âlâ. Vekâletle kurban kesilmesini öneriyorum ama biliyorum alışkanlıklar da var. İlla kurbanını kendi alacak, kendi kesecek. Hadi büyükşehirleri denetlediniz diyelim. Köyler, kasabalar, oralara nasıl yetişilecek? O insanlara ulaşmak, kurallara riayet etmelerini sağlamak çok zor. Kavurmalar yapılacak, mangallar yanacak, beraber masaya oturulacak. İnanın çok büyük risk var.”

33 gününün ardından vaka sayısının 1000’in altına düşmesine de değinen Özlü “Bin rakamı psikolojik sınır, o nedenle sayının düşüyor olması sevindirici ancak öteki taraftan yoğun bakım ile entübe hasta sayımızda artış var. Ölüm oranlarında da azalma yok” dedi.