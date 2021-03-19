Bilim Kurulu üyesi: İstanbul üçüncü dalgada

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, mega kent İstanbul’da Covid-19 salgınında üçüncü dalgaya girildiğini söyledi.

Fotoğraf: AA

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre İstanbul’da haftada 100 bin nüfusta 178 vaka görülüyor.

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DHA’ya konuşan Bilim Kurulu üyesi, İstanbul’da vaka sayılarında günlerdir yukarı doğru yükseliş olduğunu, test pozitiflik oranının yüzde 10’u geçtiğini ifade etti.

Pik noktasına henüz gelmedik

Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, haftalık vaka sayısının da yüksek olduğuna işaret ederek “Durum, üçüncü dalganın İstanbul’da etkisini gösterdiğini, henüz pik noktasına da ulaşmadığımızı gösteriyor” dedi.

Bilim Kurulu üyesi, sözlerini şöyle sürdürdü: “Açılmanın etkisini bu hafta başından itibaren görüyoruz. Kendi kurumumuz açısından söyleyecek olursam, geçen haftaya göre belirgin bir fark var, pazartesiden beri çok yüksek sayıda hasta geliyor. Test pozitiflik oranı da bizde de (İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi) yüzde 12 civarında. Önümüzdeki haftalarda da sıkıntılı günler yaşayabileceğimizi düşünüyorum.”

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İstanbul’da aşısız nüfus çok fazla

Aşılanan kesimde elde edilen ilk verilere göre ölüm oralarında büyük bir azalma görüldüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Yavuz, “Bu çok sevindirici bir şey. Ama İstanbul’da aşısız olan çok fazla nüfus var. Onların da hastalanma riski çok yüksek seviyede. Türkiye genelinde de böyle” ifadesini kullandı.