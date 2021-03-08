Bilim Kurulu üyesi İstanbul için uyardı: Kapalı ortamda maskesiz olmak için erken

Kısıtlamaların gevşetilmesi sonrası İstanbul’un durumunu değerlendiren Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, kapalı ortamda maskeleri çıkararak yiyip içmek için erken olduğunu vurguladı.

Fotoğraf: DHA

Şu anda İstanbul’da enfeksiyon insidansı (yeni olguların nüfusa oranı) ve test pozitiflik oranlarının artış gösterdiğini belirten Prof. Dr. Yavuz sözlerini şöyle sürdürdü: “Dolayısıyla kapalı bir ortama girip orada maskesiz kaldığımız zaman, enfeksiyon edinme riskimiz de yüksek olarak değerlendiriliyor. Ben şahsen böyle bir riski almak istemem. Ama açık havaya çıkıyorum, yürüyüşümü yapıyorum. İnsanlarla maskem varken görüşüyorum elbette. Dışarıda açık havada kalabiliyorsanız mesafeyi de koruyarak belki bir kahve içebilirsiniz. Ama sayıyı da çok düşük tutmak lazım, açık havayı tercih etmek lazım, kapalı ortama girmek için henüz çok erken.”

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Çin’de geliştirilen CoronaVac aşısına dair yeni verileri de değerlendiren Prof. Dr. Yavuz, “Şu ana kadar yaptığımız değerlendirmeler, bu aşının hafif ya da ağır, hastalığı azaltmada yeterince etkili olduğu yönünde. Bu nedenle özellikle bu varyant suşlar da çok yaygınlaşmadan, aşı çalışmalarının çok hızlı yürütülmesi gerekiyor” dedi.

Aşı çalışmalarında hızın önemine vurgu yapan Bilim Kurulu üyesi nedenini şöyle açıkladı: “Aşılardan varyant suşlar kaçabilir mi diye de bir kaygı var ve dolayısıyla aşı sırası gelenler hiçbir şekilde vakit kaybetmeden hemen gidip aşısını yaptırmalı, şu anda en büyük sorumluluğumuz bu. Enfeksiyon ve test pozitiflik oranlarımız artıyor, açılmaların da olması bunu daha da artıracak mı endişesi yaratıyor. Kim aşı sırası geldiyse, hiç vakit kaybetmeden gidip aşısını olsun ki çok hızlı şekilde aşılama yapabilelim. Şu an en büyük önceliğimiz bu.”