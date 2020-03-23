Bilim Kurulu üyesi: İlk vakamız ilk vaka olmayabilir, İtalya’dan kötü olmayız

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, ‘corona’ salgınında Türkiye-İtalya karşılaştırmasıyla ilgili, “Tespit ettiğimiz ilk vaka bizim ilk vakamız olmayabilir. İtalya’dan daha kötü olacağımızı da düşünmüyorum” dedi.

Fotoğraf: Reuters

“İlk vakayı biz daha geç tespit etmiş olabiliriz” diyen Azap bu nedenle İtalya’dan önde olduğumuzu düşünmediğini belirtti.

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‘Birkaç haftada hızlı artış olursa tedaviye yetişemeyiz’

Cumhuriyet gazetesinden Sibel Bahçetepe’nin görüştüğü Azap, önümüzdeki bir yıl içinde dünya nüfusunun yüzde 40 ila 70’inin corona virüsüne yakalanmasını beklediklerini belirterek şu uyarılarda bulundu: “Ülkemizde vaka sayısının kaç olacağından önemlisi, vaka sayısının geniş bir zaman diliminde mi, yoksa birkaç hafta içinde mi ortaya çıkacağı. Önemli olan bu birkaç hafta içinde hızlı artışın olmaması. Yoksa sağlık altyapımız yetmez. Hastaları tedavi etmeye yetişemeyiz.”