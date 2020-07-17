Bilim Kurulu üyesi: İkinci dalga eylül-ekimde bekleniyor

Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Sema Turan, ‘Covid-19 salgınında ikinci dalganın eylül-ekim aylarında yaşanabileceğini’ söyledi.

Fotoğraf: DHA

Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Sema Turan, dünyaya bakıldığında pandemilerde ikinci dalganın hep görüldüğünü, bunun yaşanmasının büyük ihtimal olduğunu belirtti.

Reklam

‘Vakalarda azalma göz boyamasın’

Bilim Kurulu üyesi, ikinci dalga için şu değerlendirmede bulundu: “Bu nedenle Covid-19 pandemisinde de ikinci dalganın geleceğini bilim insanları olarak öngörüyoruz, olabileceğini de düşünüyoruz. Onun için de gerekli önlemleri almamız gerektiğini biliyoruz. Aslında yaz aylarında kişilerin dirençlerinin biraz daha iyi olması, vaka sayılarının bir miktar azalması gözümüzü boyamasın. Özellikle vücut direncimizdeki değişiklikler, kalabalıkların artması, kapalı mekanlarda daha çok vakit geçirmeler nedeniyle ikinci dalga için eylül-ekim ayları beklediğimiz aylar. Çünkü vakalar henüz bitmiş değil. Rehavete kesinlikle kapılmamak lazım. Bununla ilgili yaptığımız uyarılar bazen halkımızda ‘Ne kadar çok uyarı yapıldı’ diye bir düşünceye sebep olabilir. Ama bu çok önemli ve önemli olduğunu gördüğümüz için vurgulamaya devam ediyoruz.”

‘Bayramda toplu mekanlara dikkat’

Kurban Bayramı’na giden sürecin hastalığın yayılma oranı bakımından çok önemli olduğunu vurgulayan Turan şu uyarılarda bulundu: “Mümkün olduğu kadar toplu alanlarda maskesiz bulunmamaları gerektiğini, birbirleriyle el sıkışmamaları gerektiğini tekrardan hatırlatmak istiyorum. Önlemlerimizi alarak, birbirimize zarar vermeden kurallara uymalıyız. Her birimiz diğer birimize zarar verebiliriz. Bunu yapmamak adına Kurban Bayramı süreci boyunca özellikle toplu mekanlardan uzak durmak, bayramlaşmayı bu bayramda mümkünse Ramazan Bayramı’nda yaptığımız gibi sevdiklerimize mümkün olduğu kadar telefonla ulaşmak önemli olacaktır.”