Bilim Kurulu üyesi: Herkes olası hastaymış gibi davranılmalı

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Rahmet Güner, toplumun bilinçli şekilde önlemlere uymadığı takdirde vaka sayılarının artacağına dikkat çekti.

Fotoğraf: Reuters

Ankara Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği öğretim üyesi Güner, Sağlık Bakanlığı’nın tedbirlerinin tek başına yeterli olmyacağını, vatandaşların da salgınla ilgili bilinçli davranması gerektiğini belirtti.

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‘Çok can kaybı var’

Bilim Kurulu üyesi, şöyle konuştu: “Her kademedeki kişinin bilinçli şekilde davranması son derece kıymetli. Toplu halde bir araya gelinmelerin önlenmesi; herkesin olası hastaymış gibi davranıp, biriyle karşılaştığımız vakit ‘O kişi henüz belirtisiz ama hasta olabilir’ bilinciyle davranırsak herhalde ülke olarak daha anlamlı bir yerde oluruz. Bu arada pek çok sağlık çalışanı da enfekte oluyor. Çok farklı öykülere hepimiz şahit oluyoruz. Maalesef çok kaybımız var; sağlık ordumuzdan da kaybımız var. Pek çok vatandaşımızı da bu enfeksiyon nedeniyle kaybediyoruz.“

‘Çok kişi kurtuluyor demeyin’

Hiç kimsenin “Bu hastalıktan çok kişi kurtuluyor” diye düşünmemesi gerektiğini belirten Güner, şöyle devam etti: “Hiç kimse şu yanlış algıya sahip olmasın: ‘Bu hastalıktan pek çok kişi de kurtuluyor’ ama kurtulamayanlar; orada en ufak artan bir sayısı, iki sayısı hepsi birçok aileyi ilgilendiren sayılar. Onun için mümkün olduğu kadar enfekte olmamaya çalışıp başkalarına da enfekte olursak bulaştırmamaya çalışarak bu süreci dikkatli bir şekilde yönetmemiz lazım. Umuyoruz kısa zamanda etkin aşı bulunur, etkin bir tedavisi bulunur. Ve bir an önce tüm dünya olarak bu sıkıntılı tablodan kurtuluruz. Ama sonuçta bir gerçeğimiz var. O da bu süreci maske, mesafe ve hijyene uyarak geçirmemiz.”

‘Eldiven yerine el temizliği’

Eldiven kullanımı yerine el temizliği alışkanlığının kazanılması gerektiğini ifade eden profesör, şu uyarılarda bulundu: “Herkes bir eldiven kullanımına girişti. Eldiveni biz sağlık çalışanları olarak el hijyeni ve temas önlemlerinde kullanıyoruz ama toplumda eldiven değil el temizliği alışkanlığının yerleşmesi lazım. Bakıyorum çok fazla şekilde toplum içerisinde eldiven kullanımı mevcut. Oysa eldiven değil hepimizin cebinde bulundurabileceği küçük bir kolonya şişesi, sık sık ellerimizi su ve sabunla yıkamamız en doğru korunma yöntemi.”