Bilim Kurulu üyesi: Herkes evine girmezse bu işi kontrol etmemiz imkansız

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yeni tip corona virüsü salgınına ilişkin, “Şu bir haftada herkes evine girmezse, insanlara temasa devam ederse, bu işi kontrol etmemiz mümkün değil” dedi.

Fotoğraf: DHA

İlk olarak Çin’de görülen ve tüm dünyayı etkileyen virüs nedeniyle Türkiye’de 17 Mart’tan bu yana 21 kişi hayatını kaybetmiş, hasta sayısı 947’ye çıkmıştı. 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkması yasaklanırken, yetkililer herkesin zorunlu olmadıkça evden çıkmamasını istemişti. İnsanlar ise tüm uyarılara rağmen sokağa çıkmaya devam ediyor.

Reklam

Kanal 7’de programa katılan Ceyhan, İran ve Çin’de vakaların azaldığını ancak Avrupa ve ABD’de hızla arttığını vurguladı: “Yayılma kontrolden çıktı diye bir şey şu an söyleyemeyiz. Çok kritik bir dönemdeyiz. Şu bir hafta en kritik dönem. Bu haftada kontrolleri hızlı bir şekilde yapmazsak kontrol etmesi çok zor bir döneme girebiliriz.”

‘Böyle giderse sokağa çıkma yasağı gelir’

Ceyhan sözlerini şöyle sürdürdü: “Virüsün yayılımını önlemenin tek yolu herkesin eve kapanması. 65 yaş üstüne getirilen sınırlama ölümlerin önüne geçmek için atılan bir adım. Ülkeler için sokağa çıkma yasağı kararı vermek kolay değil. Bakın hepsi başta öneride bulundu hepsi sonra mecburen getirmek zorunda kaldı. Böyle giderse biz de aynı kararı vermek zorunda kalabiliriz.”

‘Bulaşıcılık sekizinci günde bitiyor’

Ceyhan virüse dair şu bilgileri paylaştı: “Akciğer hastalığı varsa ve hastaneye yatmışsa bu birkaç haftayı buluyor. Eğer akciğere inmezse, virüs ortalama bir hafta sonra azalmaya başlıyor ve sonra düzeliyor. Virüs akciğere inerse göğüs ağrısı, ishal görülüyor, nefes darlığı başlıyor. Çoğunda sekiz günde bulaşıcılık sona eriyor. Garanti olsun diye 14 güne kadar bekletiliyor.”