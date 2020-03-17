Bilim Kurulu üyesi: Henüz sokağa çıkma yasağı noktasında değiliz

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap, virüs kaynaklı Covid-19 salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında ‘sokağa çıkma yasağı’nın henüz gündemde olmadığını belirterek, “Uzun tartışmaların sonunda, İtalya’daki gibi bir duruma ihtiyacımız olmadığını düşündük” dedi.

Fotoğraf: DHA

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Azap, Habertürk’te bir programdaki konuşmasında ‘sosyal mesafeyi artırma’ yaklaşımına değindi: “Sosyal mesafeyi koruma meselesini sürekli hatırlatıyoruz. Zaten alınan tedbirlerin önemli bir kısmı tamamen bunu sağlamaya yönelik.”

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Vaka sayısı 47’ye çıktı

Son olarak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü tanısı konan hasta sayısının 47 olduğunu duyurmuştu.

Çin’de Aralık 2019’da ortaya çıkan corona virüsü nedeniyle 156 ülkede 6 bin 500 kişi ölmüş, 170 bin kişiye virüs bulaşmıştı. Türkiye’de ilk corona virüsü vakası 11 Mart’ta açıklanmıştı. Hükümet, corona virüsünün yayılmasını önleyebilmek için insanların toplu olarak bulundukları birçok mekanın kapatılmasına karar vermişti.

‘Aldığınız önlemin getirecekleri var, götürecekleri de’

Fotoğraf: Reuters

Azap’ın konuşmasında satır başları şöyle:

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“Bütün seçenekleri en ince ayrıntısına kadar tartışıyoruz ama bir önlem alırken, o aldığınız önlemin getirecekleri var, faydalar var. Bir de götürecekleri var.

Sebep olacağı birtakım olumsuz sonuçlar var. Dolayısıyla bunları iyi düşünüp taşınmak lazım.

Açıkçası bugün uzun tartışmaların sonunda henüz öyle bir noktada olmadığımız için, bir sokağa çıkma yasağı gibi bir şeye, İtalya’daki gibi bir duruma ihtiyacımız olmadığını düşündük.

Ama bu sosyal mesafeyi koruma meselesini sürekli hatırlatıyoruz. Zaten alınan tedbirlerin önemli bir kısmı tamamen bunu sağlamaya yönelik.

İnsanların birbirlerine bir metreden, üç-dört adımdan daha fazla yaklaşmasını engellemeye yönelik.

Kalabalık mekanlarda bir arada durmalarını, havalandırması iyi olmayan yerlerde bir arada uzun zaman geçirmelerini engellemeye yönelik şeyler.

Çünkü bu virüs, bu durumda çok kolay yayılıyor. Vatandaşlarımız da hep bunu düşünsünler. Ona göre hayatlarını planlarlarsa, bu salgını çok fazla yayılma fırsatı bulamadan ülkemizde atlatabilir diye ümit ediyoruz.”