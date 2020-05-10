Bilim Kurulu üyesi: Hayvan pazarlarında tokalaşma kalkmalı

Tarım Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Naim Deniz Ayaz, normalleşme sürecinde hayvan pazarlarının kademeli açılması gerektiğini belirtirken, tokalaşmanın yapılmaması gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

Kırıkkale Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Naim Deniz Ayaz, Türkiye ekonomisinin ciddi bir bölümünün hizmet ve gıda sektörüne dayalı olduğunu vurguladı.

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Profesör, hayvan pazarlarında alınması gereken tedbirleri şöyle anlattı: “Bu pazarlara giriş-çıkışlar özellikle kontrol altına alınmalı ve yine giriş ve çıkışların başka kapılardan yapılması önemli. Hayvan pazarlarına giren insanların ateşlerinin ölçülmesi, maske kullanımının sağlanması, el dezenfektan uygulamalarının yapılması önemli. Ayrıca pazara alınacak hayvan gruplarının belirli bir sayıda olması ve padoklara göre yüzde 50 oranında bir kapasite kullanımının yapılması gerekiyor. İçerideki insan trafiği tek yönlü olacak şekilde dizayn edilmesi gerekiyor.”

Ayaz, hayvan alım ve satımlarında tokalaşmanın kalkmasını ve sosyal mesafenin koruması gerektiğini de sözlerine ekledi.

‘Kurban kesimi randevuyla yapılmalı’

Kurban Bayramı’nda salgından ötürü hayvan pazarlarında ve kurban kesim işlemlerinde yaşanabilecek olumsuzluklara da değinen Bilim Kurulu üyesi, ‘kurban kesimlerinin randevu sistemiyle yapılması gerektiğini’ belirtti.

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Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Ayaz, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Kurban Bayramı’nda kesimin büyük bir bölümü, yüzde 75’i ilk gün yapılıyor. Bu süreçte insan yoğunluğunun azaltılması, sosyal mesafenin korunması açısından kesimin bayram süresine yayılması, bunun programlanması çok önemli olacaktır. Kesimlerin bu sene iyi bir denetim içinde yapılması ve belirlenen yerlerde yapılması yine önemli konulardan bir tanesi olacaktır. Oralarda da yoğunluğun önlenmesi açısından seyyar kesim alanlarının kapasitesinin ve sayısının üç katına kadar arttırılmasının ve bununla ilgili çalışmaların da şimdiden başlaması yerinde olacaktır.”