Bilim Kurulu üyesi: Günlük 2-3 bin vakada kısıtlamalar gelebilir

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, vaka sayılarının günlük 2-3 binleri geçmesi durumunda yeni kısıtlamaların getirilebileceğini söyledi.

Fotoğraf: AA

DHA’ya konuşan profesör, vaka sayılarının artışına göre bölgesel kısıtlama kararlarının il umumi hıfzıssıhha kurulları tarafından alınabileceğini ifade etti.

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Prof. Dr. İlhan, kentlerde AVM’lerin kapanması, sokağa çıkma yasağı ya da okullarla ilgili kısıtlamaların getirilebileceğini dile getirdi.

Eşik 2-3 bin vaka

Profesör şunları kaydetti: “Örneğin; A ilinde vakalar sürekli artıyor, B ilinde artmıyor. Türkiye genelinde kısıtlamaya gitmek diğer illerle ilgili de bazı sıkıntılar ortaya çıkarılabilir. Kurallara uyulmayan illerde kısıtlamaya gidilmesi, kurallara uyulan illerde kısıtlamaya gidilmemesi daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Tabi rakamlar çok ilerler, 2 binleri, 3 binleri geçer tabi ülke genelinde de benzer kısıtlamalar getirilebilir. Şu an böyle bir düşünce söz konusu değil.”

Toplum Bilimleri Kurulu üyesi, Kurban Bayramı’ndaki ‘vapura koşu’ görüntülerinin sağlık çalışanlarının ‘kalbini kırdığını’ dile getirdi.

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Prof. Dr. İlhan, şimdiye dek 30’a yakın doktorun Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek sağlık çalışanlarının çok emek verdiğini vurguladı.