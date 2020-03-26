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Yaramazlara biraz batar!

Bilim Kurulu üyesi: Evde kalır, tedbirlere uyarsak haziranda rahatlarız

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, corona virüsünün ne zaman tehlike olmaktan çıkacağına dair şu değerlendirmeyi yaptı: “Vatandaşlarımız her şeye çok riayet ederse, evden çıkmazsa, ellerini yıkarsa, tedbirler çok iyi olmak kaydıyla haziran başında bir rahatlama olacağını umuyorum”.

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Hacettepe Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal vatandaşlara zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkmama uyarısını yineleyerek şunları söyledi: “Evden dışarıya çıkıyorsan ondan sonra getirdiğin paketi istediğin kadar sabunla yıka. İşte yaşlılarımıza yasak getirildi. Niye getirildi? ‘Yaşlıları sevmediğimizden’, ‘dışarıda dolaşmasınlar’ diye değil, onların canını korumak için getirildi. Çünkü çok net, hangi ülkeye bakarsanız bakın 65 yaştan sonra ölüm oranları artıyor. Bu, bütün ciddi enfeksiyonlarda böyledir.”

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Vaka sayısının hızla artarak tıbbi kapasitenin üstüne çıkmasını engellemek için çalıştıklarını anlatan Prof. Dr. Ünal “Diyelim 100 birim kapasiteniz var, 99 hasta geldiği sürece işler iyi, ama 101 hasta gelirse, 200 hasta gelirse… İtalya’da, İspanya’da olan bu. Hasta birden gelince sağlık kapasitesini aştı, çamaşırhanelere çekip hasta yatırdılar. Bütün derdimiz ilk etapta artıştaki bu dikliği kırmak” dedi.

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