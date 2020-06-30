Bilim Kurulu üyesi: Etkin aşı bulunmazsa ‘corona’ 2025’e kadar devam edebilir

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, corona virüsü yükünün azaldığı yönündeki ifadelerin doğru olmadığını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Kayseri Ticaret Odası’ndaki (KTO) toplantıya katılan profesör, görülen bulaşma vakalarının, aile içi olduğunu ifade etti.

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“Nişan, düğün, cenaze gibi organizasyonlar vakaların artmasına neden olabiliyor” diyen Bilim Kurulu üyesi, Covid-19’un ‘kul hakkının ne olduğunu bir kez daha gösterdiğini, insanların birbirlerine hastalık bulaştırmamak için mücadele ettiğini, hakkına girmemeye çalıştığını gördüklerini’ dile getirdi.

Pandeminin bitmesiyle ilgili kanıta bağlı bir şey olmadığını söyleyen Prof. Dr. İlhami Çelik, şu ifadeleri kullandı: “Ülkemizde corona virüsünün tamamen etkisini kaybedeceği konusuyla ilgili net bir tarih yok. Sanırım bir süre devam edecek. Corona virüsü 2025’e kadar devam edebilir mi? Etkin bir aşı bulunmaz ise devam edebilir. Sürü bağışıklığı için yüzde 70 insanın hastalığı geçirmesi gerekiyor. Ülkemizde corona virüsü tedavisi ücretsiz yapılıyor. Avrupa ülkeleri ve ABD’de parayla yapılıyor. Türkiye’de sosyal devlet anlayışının oturduğunu görüyoruz. Virüsün etkisinin azaldığı şeklindeki ifadeler doğruyu yansıtmıyor. Aşı çalışmaları devam ediyor. Ortaya atılan aşı reklamları şimdilik boş reklamlar. Pandemi için ön görülen süre 2022. İnşallah o tarihlere kalmayız.”