Bilim Kurulu üyesi duyurdu: Daha fazla kişiye ‘corona’ testi

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, yeni tip corona virüsünün tespiti için daha çok kişiye test yapmanın gündemlerine girdiğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

Çin’in Wuhan kentinde Aralık 2019’da ortaya çıkan virüs dünyada 100 binden fazla kişiye bulaştı, 4 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Türkiye’de de bir kişide corona virüsü görüldü.

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Antalya’daki bir etkinlikte konuşan Prof. Dr. Tevfik Özlü, Türkiye’de corona virüsünün görülmesinin ardından test tanımlarının dün değiştiğini ifade etti.

“Daha çok sayıda kişiye artık test yapılacak” diyen Prof. Dr. Tevfik Özlü, şöyle devam etti: “Eskiden sadece son 14 gün içerisinde koronavirüs açısından riskli ülkelerden ülkemize giriş yapmış olan ve belirtileri gösteren şüpheli vakalara test uygulanıyordu. Artık ülkeye bakmaksızın son 14 gün yurtdışı dönüş hikayesi olan ve belirti taşıyan herkese uygulanacak. Ayrıca bu kişilerle teması olmuş kişiler de teste tabi tutulacak.”

Bilim Kurulu üyesi, test sayısının vaka olasılığını artırdığını, daha çok vakayı yakalamanın önemli olduğunu belirterek Türkiye’de henüz bir salgın olmadığını dile getirdi.

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‘Daha fazla test olabilir’

Prof. Özlü, şunları kaydetti: “Şüpheli olguların hepsine bu test yapıldı ve şimdiye kadar da tek bir pozitif vakamız çıktı. Eğer pozitif çıkması gereken kişiler olsaydı, bunlar da zaten risk grubu olan ve vaka tanımına uyan kimselerdi ve bunları da yakalardı. Bu test bir tarama aracı olarak kullanılamaz. Yani herkese test uygun değil, ekonomik de değil. Böyle kullanan da yok dünyada. Ancak semptomu olan kişilere bunu yapabiliriz. Ama ilerleyen süreçte yerli olgular da çıkmaya devam ederse yurtdışı ile teması olmayan olguların sayısı artarsa, Türkiye’de virüsün dolaşıma girdiğini fark edersek daha fazla kişiye test yapmak gündemimize girebilir ve bu tanım değişebilir.”

‘Belirti varsa toplu taşıma kullanmadan sağlık kuruluşuna gidin’

Şüpheli belirti gösteren vatandaşların nasıl davranması gerektiğini de anlatan Prof. Özlü, hastaneye başvurulacaksa, toplu taşıma araçlarının kullanılmaması gerektiğini belirttti.

Kurul üyesi, şu önerilerde bulundu: “Diyelim ateşiniz var, kuru öksürüğünüz var, solunum sıkıntınız var ve aynı zamanda da 14 gün içinde yurtdışından dönmüşsünüz veya böyle biriyle temas öykünüz var. O zaman yapmanız gereken şey, hemen bir maske takmanız ve toplu taşıma aracı kullanmadan mümkünse kendi aracınızla sağlık kurumuna gitmeniz. Ya da en yakın sağlık kurumuna başvurmanız… Oraya gittikten sonrasının yönetimi ilgili sağlık kurumundaki kişilerce yapacaktır. Bütün sağlık çalışanları bu konuda bilgilendirildi ve nasıl hareket edeceklerini biliyorlar. Toplu taşıma araçlarının kullanılmaması önemli bir konu. Kliniğimiz ağırsa, ciddi bir solunum sıkıntısı yaşıyorsanız, morarma, baş dönmesi, bayılma gibi durumlar da varsa 112’yi aramak gerekiyor. Ama 112’yi standart bir rutin taşıma aracı olarak kullanmamak gerekiyor. Genel durumu iyi olan hastaların kendi imkanlarıyla mümkün olduğunca etrafla çok temas etmeden sağlık kurumlarına gitmesi daha uygun. Kişi, daha evde bile olsa maskeyi hemen takmalı ki aile halkını da koruyabilsin.”

Prof. Dr. Tevfik Özlü, virüs testlerinin Ankara ve İstanbul’daki laboratuvarda yapıldığını, Erzurum, Adana, Samsun ve İzmir’deki laboratuvarın hazır beklediğini dile getirdi.