Bilim Kurulu üyesi: Düşüş olmazsa daha kapsamlı kapatma gündemimizde

Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz “Şu anki önlemlerle hasta ve ağır hasta sayılarında ciddi bir düşüş sağlanamadığı takdirde daha kapsamlı bir kapatma da gündemimizde” dedi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Hürriyet’ten Hande Fırat artan vaka sayılarını bilim kurulu üyesine sordu.

Reklam

Kamu yönetiminin tüm tedbileir aşama aşama devreye soktuğunu belirten Doç. Dr. Kayıpmaz şöyle konuştu: “Bizim de kısıtlamalara ve bireysel tedbirlere uyarak buna destek vermemiz lazım. İşin sağlık boyutuna baktığımızda, elbette ki tam kapanma vaka sayılarını ve dolayısıyla sağlık hizmetlerinin üzerindeki yükü azaltmak açısından yararlıdır. Bununla birlikte hastalığın bir süre daha yaşantımızda olacağını göz önünde bulundurarak akılcı kapama seçeneklerini de düşünmeliyiz. Bir başka deyişle sağlık, eğitim, temel üretim ve tedarik konularında sürdürülebilirliği sağlayıp riskli grupları korumamız temel olmalıdır. Bununla birlikte şu anki önlemlerle hasta ve ağır hasta sayılarında ciddi bir düşüş sağlanamadığı takdirde daha kapsamlı bir kapatma da gündemimizdedir. Özel sektörde uzaktan çalışma ve esnek mesai uygulamasının da insan hareketliliğini azaltmaya katkısı olacağı açıktır.”

Kayıpmaz gündeme gelen yılbaşında dört günlük sokağa çıkma yasağı için “Önümüzde bunu değerlendirmek için yaklaşık bir ayımız var. Tarih yaklaştıkça, o zamanki vaka sayılarına göre bir tavsiyemiz olacaktır” dedi.