Bilim Kurulu üyesi, Covid-19’un ‘bilinmeyenleri’ni anlattı

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Covid-19 tedavisi görüp iyileşenlerde yeniden hastalanma riskinin olduğuna işaret etti.

Fotoğraf: Reuters

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Prof. Dr. Özlü, “Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım” ifadelerini kullandı.

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Bilim Kurulu üyesi, şunları yazdı:

*Covid 19’la karşılaşanların ne kadarında virüse karşı antikor geliştiği; bu antikorların, ne kadarının ikinci hastalıktan koruduğu; koruyucu antikorların, ne kadar süre kalıcı oldukları ve antikor dışında T hücre bağışıklığı gelişip gelişmediği belli değil.

*Virüsün, aşıyla kazanılacak bağışıklıktan kendisini kurtaracak mutasyonlar geçirip geçirmeyeceği; aşıyla kazanılan bağışıklığın, ne kadar süreceği; tekrar aşılamanın gerekip gerekmeyeceği; gerekecekse, hangi aralıklarla olacağı da meçhul.

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*Sonuç: hastalanıp iyileşenler de dahil olmak üzere hiç kimse, kendisini virüse karşı korunmuş zannetmesin. Virüs hepimize bulaşabilir, hastalandırabilir ve öldürebilir. Halen tek korunma yolumuz tedbirli olmak: maske, mesafe ve hijyen.