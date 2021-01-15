Bilim Kurulu üyesi Covid-19 geçirenlerin aşılanmasıyla ilgili altı ay sonrayı işaret etti

Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Covid-19 geçirenlerin dört ile altı ay içinde aşı olması ile ilgili yaklaşım olduğunu belirtti.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Prof. Dr. İlhan, aşılamada kişilerin hastalanıp hastalanmadığını belirlemek için antikor taraması yapılmayacağını ifade ederek, şunları söyledi: “Toplu aşılamalarda, pandemi döneminde kişilere antikor ya da PCR taraması yapılmaz. Uygun olan kişilerden sırası gelenler aşılarını olacaktır. Asemptomatik geçirip geçirmediğini bilmiyoruz; kişi geldi diyelim, corona virüsü geçirip geçirmediği, ne kadar zaman dilimi içinde geçirdiği zaten sistemde görünüyor. ‘PCR negatif‘ ya da ‘antikor var mı yok mu‘ diye bakmadan büyüğümüz de olsa gencimiz de olsa yapacağız, Corona virüsü geçirenlerin şu an için dört ile altı ay içinde aşı olması ile ilgili yaklaşım söz konusu.”

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Türkiye’nin günde 1.5 milyona kadar aşılama kapasitesi olduğunu belirten Prof. Dr. İlhan, “Tüm aşı olmak isteyen vatandaşlarımızı düşündüğümüzde, Ramazan Bayramı sonrasında hedefin büyük bir kısmına ulaşacağımızı düşünüyorum. Bu ‘Ben aşımı oldum, dışarıda bulunduğum alanlarda, kalabalıkta maske takmayacağım’ anlamına gelmemeli” ifadelerini kullandı.

‘Aşı olan da yakalanabilir’

Prof. Dr. İlhan, kişilerin aşı olduktan sonra da Covid-19’a yakalanabileceğini belirterek, “Ancak burada aşının esas amacı kişiler hastalığına yakalanırsa, bu hastalığı daha hafif geçirmelerini sağlamak” dedi.