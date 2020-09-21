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Yaramazlara biraz batar!

Bilim Kurulu üyesi ‘corona’ya yakalandı

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi ve Gazi Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Demircan’ın ‘corona’ya yakalandığı açıklandı.

Fotoğraf: DHA

Türkiye Acil Tıp Derneği’nin (TATD) resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “Gazi Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi ve Türkiye Acil Tıp Derneği Yönetim kurulu üyeliği yapmış değerli Prof. Dr. Ahmet Demircan hocamızın Covid-19 hastalığına yakalandığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Tedavisi devam eden hocamıza acil şifalar diliyor, en kısa sürede tekrar sağlıkla aramızda görmeyi umut ediyoruz.”

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