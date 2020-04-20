Bilim Kurulu üyesi: ‘Corona’ vücutta 27 güne kadar kalabiliyor

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, virüsün vücutta 14 gün ile 27 gün arasında kalabileceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Prof. Dr. Çelik, virüsü yenen hastaların tekrar hastalanma riskine ilişkin şunları kaydetti: “Corona virüsü yenen insanların tekrar hastalanması çok zor bir ihtimal gözüküyor. Antikor oluşup oluşmadığını ölçmek için henüz teknik bir imkan bulunmuyor. Antikorun koruyucu durumu tam belirlenmiş değildir. Herkeste oluşuyor mu, onu da bilmiyoruz. Örneğin belirtisi geçenlerde antikor oluşmadığı kanısındayız. Yaptığımız çalışmalara göre bu ne kadar korur, immün plazma ile bunu daha net ortaya koyabileceğiz.”

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‘27 güne kadar temkinli olmakta fayda var‘

Virüsü yenenlerin bağışıklık sistemiyle ilgili konuşan Prof. Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: “Koronavirüs tedavisi olduktan sonra bağışıklık sistemi zayıflamaz. Bu hastalığı atlattıysa zaten bağışıklık sistemi normal düzeydedir, bu hastalığı yenmiştir, herhangi bir sıkıntı olamaz. Henüz böyle gösterilmiş bir kanıt da yok. İşte, ‘Bu hastalandı, bunun bağışıklık sistemi kötü seyreder, ileride başka hastalıklara çok daha kolay maruz kalır’ gibi bir şey şu aşamada söylemek mümkün değil.

Virüsün 14 gün yaşadığını biliyoruz ama iyileşme süresi üç ile altı hafta sürüyor. Bununla ilgili çalışmalar var. 27 güne kadar söz edilen bir çalışma var. Net bir şey söyleyememekle beraber, virüsün 14 gün ile 27 gün kalabildiğini söyleyebiliriz. Bizim çalışmalarımızda 14 günü aşan uzun süre kalan hastalarımız oldu. Bunların tek hasta değil de birçok hastayla gösterilmesi lazım. 27 güne kadar temkinli olmakta fayda var diye düşünüyorum.”