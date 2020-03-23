Bilim Kurulu üyesi: ‘Corona’ üç yolla bitebilir

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, corona virüsü salgınının üç yolla bitebileceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Verilere göre, Çin’de Aralık 2019’da ortaya çıkan virüs, bugüne dek Türkiye’nin aralarında bulunduğu 192 ülke ve bölgede 350 bine yakın insanda görüldü, 15 bine yakın kişi hayatını kaybetti. Türkiye’de ise 30 kişi öldü, 1236 vaka tespit edildi.

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AA’da yer alan habere göre Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi de olan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) ‘küresel salgın’ (pandemi) ilan ettiğini hatırlattı.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, corona virüsüne karşı aşı çalışmalarının sürdüğünü ancak başarısının garanti olmadığını ifade etti.

Prof. Dr. Ceyhan, pandeminin üç yolla bitmesinin mümkün olduğunu belirterek şunları söyledi: “Ya insanların önemli bir kısmı bağışık hale gelecek ve virüs artık yayılamayacak ya da aşı bulunacak ve aşı ile insanlar bağışık hale getirilecek. Üçüncü olarak virüs mutasyona uğrayacak ve insandan insana bulaş özelliğini kaybedecek. Pandemi ancak bu üç yoldan biriyle bitecek. Örneğin, SARS’ta virüs muhtemelen mutasyona uğradı ve o şekilde bitti.”