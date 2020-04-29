Bilim Kurulu üyesi: ‘Corona’ sonbaharda yeniden, daha fazla vakayla çıkabilir

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, Covid-19’a yol açan mikroorganizmanın tamamen ortadan kalkmayacağını ve sonbaharda tekrar, belki de daha fazla vakayla etkili olabileceğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Taşova, vakaların azalmasının asla hastalığın bittiği anlamına gelmediğini söyleyerek şöyle konuştu: “Zaman içerisinde bu azalma devam edecek ama bu mikroorganizmanın ortadan kalkması anlamına gelmiyor. Bu mikroorganizma henüz ortadan kalkmadı sadece biraz uykuya çekilir diye bir tanım kullansam ne kadar doğru olur onu bilemiyorum.”

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‘Kulağımız aşı çalışmalarında’

Taşova havanın ısınması, bağıl nem gibi unsurların vaka azalmaları için faktörlerden sadece bazıları olduğunu belirterek, sözlerine şöyle devam etti: “Sıcaklığın 20 derece üstünde olması, bağıl nemin yüzde 40 ve üstünde olması gibi bir faktörler yardımcı faktörler olarak görülebilir. O nedenle temmuz, haziran gibi biz bunu (Covid-19) daha da az olarak göreceğiz ama bilmemiz gereken en önemli şey mikroorganizma ortadan kalkmadı, kalkamayacak da ve sonbaharda tekrar karşımıza belki daha fazla vakayla birlikte çıkacak. O yüzden kulağımız her zaman aşı çalışmalarında. Aşı ortaya çıktığı zaman daha rahat edebileceğiz.”

‘Taviz verirsek daha hızlı yayılır’

Corona virüs ailesindeki virüslerin özellikle kış ve sonbaharda daha etkili olduğunu da belirten Taşova, ‘önlemlerden taviz verirsek ikinci dalganın çok daha hızlı yayılabileceği’ konusunda uyardı.

Normalleşmenin ancak tam ve güvenli bir aşıyla olabileceğini belirten profesör, antikorların kişiyi gerçekten koruyup korumadığını ya da ne kadar süreyle koruduğunu henüz tam olarak tespit edemediklerini belirtti.

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Taşova, aşı çalışmalarının devam ettiğini fakat 24 aydan önce bir sonuca varılmasının zor olduğunu belirterek, “70 veya daha fazla aşı çalışması var, dört tanesi çok umut verici. Umarım başarılı olunabilir” dedi.

‘Yeni normlara alışmamız gerekiyor’

“Artık eski normalimiz yok. Yeni normlara alışmamız gerekiyor. Yaşlılarımızı koruyacağız” diyen bilim kurulu üyesi, Ramazan Bayramı’nın riskli bir dönem olacağını ifade ederek, ‘sokağa çıkma yasağı olmasa bile şehirlerarası yolculuğun engellenmesi ya da kısıtlanması gerektiğini’ vurguladı.