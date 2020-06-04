Bilim Kurulu üyesi: Büyük piki atlattık, sonbaharda küçük pikler olabilir

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, corona virüsü salgınında büyük pikin yaşandığını belirterek ‘küçük pikler’in sonbaharda olabileceğini ifade etti.

Fotoğraf: DHA

Kayseri Şehir Hastanesi’nin başhekimi de olan Prof. Dr. İlhami Çelik, düğünlerin açık alanda yapılmasının tercih edilmesini istedi. Kapalı ortamda düğün yapılacaksa ortamın iyi havalandırılması gerektiğini aktaran başhekim, vatandaşlara ‘çok acele etmeme’ uyarısında bulundu.

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Çelik’in salgının geleceğine dair yorumları satır başlarıyla şöyle:

*Sonbahara doğru havaların soğuması ve insanların kapalı alana girmesi ile birlikte risk görüyoruz. Büyük piki yaşadık ve bundan sonra küçük pikler şeklinde devam edecek diye düşünüyoruz. Sonbaharda tabii pik olabilir. Yaz ayında bunun azalacağını ve en alt seviyede seyredeceğini söylemiştik. Aynı fikrimiz devam ediyor. Ancak dediğim gibi tamamen bizim sosyal davranışımız neyi emrediyorsa onu yapmamız lazım. Kurallara uymamız lazım ki bu piki en az zararla atlatalım.

*Bizim bu pik dönemini zamana yaymamız önemli. Yani olmamasını diliyoruz, ancak olursa da bu piki zamana yaymak sağlık iş gücünü azaltmak ve daha baş edilebilir bir hale getirmek istiyoruz.

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*İyileşen bazı hastaların vücudunda hasarlar gördük. Maalesef akciğerde kalıcı hasar olan vatandaşlarımız var. ‘Hipofiz’ dediğimiz kemikleşmeye doğru giden akciğer dokusunu kemikleşmiş şeklinde gösteren bir tablo ile karşı karşıya kalan vakalarımız var. Sayısı çok değil. Biz bunları gördük ve onları tedavi etmeye çalışıyoruz. Bunun için zaman gerekiyor, ancak sıkıntı yaşadığımız vakalarımız oldu.

*Bilinçsiz bir şekilde vitamin alınmamalı. Hayatın en önemli noktası dengede olmasıdır. Aşırı vitamin almanızın bir faydası yok. Bazen aşırı A vitamini alanları görüyorsunuz. Örnek olarak sapsarı bir vücutla gelirsiniz. İdrarı sapsarı çıkar. Aşırı vitamin alımının bir faydası yok. Sizlere zararı olacak. Vücutta biriken ve birikmeyen vitaminler var. O yüzden lütfen, bizim insanlardan tavsiyemiz dengede olması ve bunu abartmamak gerekiyor.