Bilim Kurulu üyesi: Bu dönemde de grip aşısı tavsiye ediyoruz

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, influenza (grip) ve Covid-19’a aynı anda yakalanmanın hastalığın daha ağır seyretmesine neden olabileceğini vurgulayarak bu nedenle bu dönemde de grip aşısını tavsiye ettiklerini söyledi.

Fotoğraf: Pixabay (temsili)

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği eğitim görevlisi Kayıpmaz şöyle konuştu: “Direkt olarak influenzaya karşı geliştirilmiş bir aşının Covid-19’a karşı da koruyucu olduğunu söylemek doğru değil. Ama iki enfeksiyonun bir arada gözlenebileceği durumlarda hastalık daha ağır seyredebilir. Ondan dolayı influenza aşısının yapılmasını bu dönemde de tavsiye ediyoruz.”

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Kayıpmaz, mevsimsel grip olarak halk arasında bilinen influenzaya karşı geliştirilen aşıyı, risk grubundaki hastalara, bağışıklık sistemi düşük olan kişilere tavsiye ettiklerini belirtti.

Doç. Dr. Kayıpmaz şu ifadeleri kullandı: ‘Önceki yıllarda da bunu tavsiye ediyorduk. Bundan sonraki yıllarda da tavsiye ediyoruz. Fakat burada şu an karşılaştığımız mikroorganizmalar birbirinden farklı. İnfluenza bir tarafta, Covid-19 dediğimiz virüs ayrı bir tarafta. “

‘Belirtileri benzer’

Kayıpmaz, gribin ileriki aşamada Covid-19’a dönme olasılığıyla ilgili ise şunları söyledi:

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“Bunları birbirine dönüşme gibi değil de eş zamanlı olma gibi düşünebiliriz. Yani bir kişi influenzaya yakalanabilir, Covid-19’a yakalanabilir; ikisinin klinik belirtileri de zaten çoğu zaman benzerdir. Ateş, öksürük, nefes darlığı gibi belirtiler her iki hastalıkta da görülebilir. Mevsimsel griplerde de bu tarz belirtiler gözükebiliyor. Artık bundan sonraki süreçte önemli olan geçirmekte olduğumuz enfeksiyon mevsimsel grip mi yoksa Covid-19 mu?

Önümüzdeki sonbaharda yani influenzanın da yükselmesiyle bizim yapacağımız şey hastanelerde birbirinden ayrımı yönünde çaba göstermek olacak. Yani Covid-19 ve gribin ikisinin farklı organizmalar olduğunu söyleyebiliyoruz. Bunları ikisinin birbirine dönüşmesi olarak düşünmeyelim. Ama iki enfeksiyonda aynı anda bağışıklık sistemi baskılanmış ya da altta yatan kronik hastalığı olan kişilerde olursa bu hastalığın o kişilerde daha ağır seyredebileceğini öngörebiliyoruz.”