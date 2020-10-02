Bilim Kurulu üyesi: Belirti gösterenler odasından dahi başını çıkarmamalı

Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, sosyal medyada gördüğü, kalabalık gruplar halinde maskesiz ve mesafesiz poz vermiş arkadaşlarından bazılarının, bir hafta sonra ya testi pozitif çıktığı ya da semptom gösterdiği için endişeyle kendisini aradığını söyledi.

Fotoğraf: AA

Doç. Dr. Kayıpmaz, Covid-19’la mücadelede tedbirlerin asla elden bırakılmaması gerektiğini belirterek, “Pandemiyle mücadelemiz bir 100 metre yarışı değildir, bunu bir maraton gibi düşünmek lazım” dedi.

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‘Bireysel önlemler uygulanmalı’

Bireysel tedbirlerin önemini vurgulayan Bilim Kurulu üyesi, şöyle devam etti: “Kısa süreli bir karantinadan çok daha önemlisi bizim bireysel önlemleri tamamen uygulamamızdır. Zorlama yerine gönüllü uyum esastır. Vatandaşlık bilinci ve sorumluluğuyla hareket etmemiz gereken bir dönemdeyiz. Biz ne kadar bu bilinçle hareket edersek kontrollü bir şekilde sosyal yaşantımızı devam ettirebilirsek pandeminin karşısında o denli başarılı oluruz. Kişi bu noktada öncelikle kendisini nasıl koruyacağını sonra da karşısındaki insanları nasıl koruyacağını düşünmek durumundadır. Ve sosyal hayatındaki bütün hareketlerini ve davranışlarını bu kritere göre yapmak durumundadır.”

‘Sağlık daha önemli’

“Sağlık güzellikten daha önemlidir” diyen Kayıpmaz, semptom gösteren kişilerin bulaşmayı önlemek için derhal sağlık kuruluşlarına başvurması ve izole olması gerektiğini hatırlattı.

Bilim Kurulu üyesi, şu uyarılarda bulundu: “Ayrıca Covid-19 belirtileri gösteren kişilerin de öksürük, ateş yüksekliği, nefes darlığı, yaygın kas ve eklem ağrısı gibi belirtiler gösteren kişilerin toplum hayatına karışmaması lazım. Bu kişiler maskesini takarak en yakınındaki sağlık kuruluşuna başvurmalı. Sonrasında ise hekimleri uygun gördüğü takdirde evde izole olmalı. Evin için de dahi izole olmalı. Ne yazık ki şunu görüyoruz izole olması gereken kişilerin belki toplu alanlara gitmese bile sitelerin, apartmanların bahçesinde vakit geçirdiğini görüyoruz. Maskesiz bir biçimde asansöre bindiğini duyuyoruz. Burada izolasyondan kastımız imkanı olan kişiler odasından dahi başını dışarıya çıkarmayacak. Odasında izole olacak ki öncelikle aile fertlerine sonra da bir arada yaşanan apartman sakinlerine bu hastalığı bulaştırmasın.”