Bilim Kurulu üyesi: ‘Bayram etkisi’ 10 güne vaka sayılarına yansır

Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, bayramda Covid-19 tedbirlerine gereken önemin gösterilmediğini belirterek, ‘bunun bir hafta, 10 gün içinde vaka sayılarına yansıyacağını öngördüklerini’ ifade etti.

Fotoğraf: DHA

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi Kayıpmaz, Kurban Bayramı’nın virüsün yayılımı noktasında kritik bir eşik olduğunu ve ağustos ayında yeni vaka sayılarının daha da düşürülmesi konusunun sık sık gündeme getirildiğini hatırlattı.

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‘Corona’ sahillere akın etti’

Bilim Kurulu üyesi, pandemiye karşı alınan tedbirlere uyulmamasını eleştirerek, şu ifadeleri kullandı: “Sahillerdeki görüntüyü izledik. Resmen corona virüsü sahillere akın etti. Biz kalabalıklardan uzak durmayı, kişiler arasında sosyal mesafenin korunmasını ve uygun biçimde maske kullanılmasını özellikle tavsiye ederken ve herkes bunu ezberlemişken gördüğümüz tablo bizi son derece üzdü. Plajlara girerken kuyruklar oluştuğunu gördük. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığını gördük. Kişilerin bu alanlarda maske takmadığını gördük. Sahillerde çok ciddi bir yoğunluk oluştu. Sahillerde sosyal mesafenin sıfır olduğunu gördük. Plajda sıra bekleyen kişiler ‘Bize bir şey olmaz, corona virüsü bize bir şey yapmaz’ gibi bir yaklaşımı kameralara karşı dile getirdi. Bu da bizi çok üzdü.”

‘Sağlık personeli yoruldu’

“Sağlık personellerimizde de ister istemez virüsle mücadele kapsamında ayların getirdiği bir yorgunluk başladı” diyen profesör, sözlerine şöyle devam etti: “Biz bayramda, bayram öncesinde de hep kontrollü sosyal hayattan bahsettik. Ne yazık ki bayram sürecinde kontrolsüz sosyal hayatı gördük. Bunun da bir hafta, 10 gün içinde vaka sayılarına yansıyacağını öngörüyoruz.”

Bilim Kurulu üyesi, sağlık sisteminin sınırlı kapasitesine dikkat çekerek, maske kullanımı ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.