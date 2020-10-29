Bilim Kurulu üyesi: Aspirini Türkiye’de salgının başından beri kullanıyoruz

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, ABD’de yapılan bir araştırmada Covid-19 hastalarında düzenli kullanıldığında ölüm riskini yüzde 47 düşürdüğü ortaya çıkan aspirinin, Türkiye’de salgının en başından bu yana hastalarda kullanıldığını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Prof. Azap, corona virüsünden kaynaklanan ölümlerin önemli bir sebebinin vücuttaki bütün damarların iç yüzeyini döşeyen hücrelerin, virüsten etkilenerek görevini yapamaz hale gelmesi sonucu kanın pıhtılaşması olduğunu belirtti.

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Azap şöyle devam etti: “Kan pıhtıları oluşup küçük damarları, ince kılcal damarları tıkamaya başlıyor. Bu damarlar tıkandığı zaman organlar beslenemiyor. Akciğer yetmezliği, solunum yetmezliği şeklinde karşımıza çıkıyor. Beyinde felçlere sebep olan pıhtılar oluşabiliyor. Kalp krizi olabiliyor.”

Bunu salgının erken dönemlerinden itibaren bildiklerini belirten Prof. Dr. Azap şunları söyledi: “Aslında pek çok enfeksiyon hastalığında böyle olur. ‘Septik şok’ dediğimiz ‘sepsis’ dediğimiz tablo ortaya çıkar. Vücudun pıhtılaşma sistemi bozulur, kanın akışkanlığı bozulur, bu pıhtılar nedeniyle organ yetmezliği ve ölümler gerçekleşir. Amerikalı bilim insanlarının yaptığı şey de bu kan sulandırıcı ilaçların bunu ne kadar önlediğini gösteren bir çalışma. En baştan beri böyle bir durum olduğunu bildiğimiz için Türkiye’de zaten kan sulandırıcı aspirin olabilir heparin gibi daha farklı ilaçlar olabilir, baştan beri hastalarımızda kullanıyoruz.“

Aspirin araştırması

ABD’de Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi öncülüğünde yapılan araştırmada Covid-19 nedeniyle hastaneye yatan 412 hasta incelendi. Bu hastaların yüzde 23.7’si hastaneye yatışlarından önce yedi günlük dönemde ve yatış sonrasındaki 24 saatte kardiyovasküler rahatsızlıklarıyla ilgili aspirin kullanıyordu.

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Araştırma ekibi, aspirin alan Covid-19 hastalarının yoğun bakıma alınma ihtimallerinin yüzde 43, solunum cihazına bağlanma ihtmallerinin yüzde 44 ve hastanede hayatını kaybetme ihtimallerinin yüzde 47 daha az olduğunu gördü.

Doktora danışmadan almayın

Araştırmacılar sonuçların olumlu olduğunu ancak aspirin kullanımın Covid-19 tedavisinde daha iyi sonuçlar sağladığını kanıtlamak için daha fazla doğrulayıcı araştırma yapılması gerektiğini belirterek hastaları doktorlarına danışmadan aspirin almamaları konusunda uyardı.