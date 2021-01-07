Bilim Kurulu üyesi, aşıya işaret etti: Kısıtlama 15 Şubat’ta kaldırılabilir

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Covid-19 kısıtlamalarının 15 Şubat’tan sonra kaldırılabileceğini vurguladı.

Fotoğraf: AA

DHA’ya konuşan Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, hasta sayısının bir aydan 7 binden 1500 civarına düştüğünü söyledi.

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Profesör, aşının ilk dozunun 15 Ocak gibi yapılacağının düşünüldüğü takdirde, ikinci dozun 28 gün sonra vurulacağını dile getirdi.

Bilim Kurulu üyesi, “Buna göre 15 Şubat sonrasında kısıtlamaların kaldırılmasını düşünmek daha uygun olacaktır” dedi.

Okul takvimi

Prof. Dr. İlhan, 15 Şubat’ta okulların açılmasının öngörüldüğünü ancak tarihin yeniden gözden geçirileceğini ifade etti.

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Bilim Kurulu üyesi, şu ifadeleri kullandı: “Vaka sayısı, hasta sayısı aşağıya doğru yönelirse okullarımızı bir kademe dahilinde eylül-ekimde yaptığımız gibi açmak daha doğru olacaktır. Rakamlarda iyi bir düzeyi yakaladık, gerek vaka sayısında gerek hasta sayısında… Bu aşağı iniş trendi devam ederse hasta sayılarında 1000’lerin altını görürsek, hasta sayımız belli illerimizde özellikle çok yoğun olmazsa okulların açılabileceğini rahatlıkla söylemek mümkün.”