Bilim Kurulu üyesi: Aşılama böyle devam ederse 2022’de rahatlayacağız

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, aşılamanın bu şekilde devam etmesiyle 2022 yılında toplumun rahatlayacağını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Taşova, aşılama böyle devam ederse bu yıl haziran ayından sonra rahatlamaya yaşanacağını ancak bunun maskelerin atılacağı, kapalı ortamda bulunulabileceği anlamına gelmediğini belirterek “2022’de muhtemelen daha rahat olacağız. Çünkü aşı çalışmalarının sonuçları da ortaya çıkmış olacak” dedi.

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Prof. Dr. Taşova aşıyla sağlanan antikorunun beş ila sekiz aya kadar devam ettiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Altı ay ortalama bir süre olarak belirliyoruz. Ondan sonraki aşamada yine ne kadar koruyacağını çalışmalarla göreceğiz. Buradaki en önemli olay antikor seviyesi düştüğü zaman, tekrar antikor seviyesinin yükselip yükselmediğine bakılması lazım. Ayrıca tıpkı grip aşısı gibi tekrar aşı olunması gerekecek mi onun izlenmesi gerekiyor. Ve bu tekrar aşı ne zaman yapılacak? Örneğin grip aşısı çok hızlı mutasyon olduğu için yılda bir yapılıyor. Bunda daha az mutasyon oluyor. Belki bunu iki yılda bir yapacağız. Ama dediğim gibi bunları daha sonra hep beraber değerlendireceğiz.”

Bundan sonraki aşamada aşı ya da hastalıkla elde edilen antikorların kalıcılık süresinin çok önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Taşova “Eğer bunlar ortadan yok oluyorsa tekrar enfekte olacaksınız ya da antikorlara rağmen tekrar enfekte olacaksınız ama daha hafif geçirebilirsiniz. Bunları zamanla biriken verilerle birlikte göreceğiz” dedi.

‘Parasetamol tablet alabilirler‘

Aşının yan etkilerine de değinen Bilim Kurulu üyesi şu bilgileri verdi: “Aşı olan kişileri 15 ila 30 dakika kadar bekletiyoruz. Bir kere herkeste aşırı duyarlılık reaksiyonu tehlikesi olabilir. Bu, tetanos aşısından tutun hepsi için geçerlidir. O yüzden bütün aşı merkezlerinde bu gibi durumlara yönelik donanımlar hazırdır. Bunun dışında genellikle olan lokal belirtilerdir. Aşı yerinde şişlik, kızarıklık, ağrı olabilir. Ağız kuruluğu, metalik tat, baş ağrısı, yorgunluk, kas ağrısı olabilir. Bunlar hafif yan etkilerdir. Çok fazla olursa aspirin değil, parasetamol tablet alabilirler. Kendilerini daha rahatsız hissediyorlarsa bir sağlık kuruluşuna başvurmaları yararlı olur.”