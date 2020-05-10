Bilim Kurulu üyesi: Aşı geliştirilmezse seneye de epey ‘corona’ hastası olur

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, aşının bulunamaması durumunda gelecek yıl da epey Covid-19 hastası olacağını söyledi.

Fotoğraf: Pixabay

DHA’ya konuşan Bilim Kurulu üyesi, ‘normalleşme’nin tamamen eski dönme olmaması gerektiğini, pandeminin kontrole alındığını ancak bitmediğini dile getirdi.

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“Sosyal mesafeye dikkat ettiğimiz, toplum içerisinde maske taktığımız sürece iyiyiz” diyen Prof. Dr. Tufan, ‘sıfır vaka ya da seyrek vaka’ dönemine girilmediğini aktardı.

Profesör, “Tedbirleri elden bıraktığımızda gelebilecek olan artçı vaka artışları kaçınılmaz da olabilir” dedi.

‘Aşı birkaç yıla’

Bilim Kurulu üyesi, aşı çalışmasının kısa zamanda sonuçlanmasını beklemediğini, aşının birkaç yıl içinde geliştirilebileceğini söyledi.

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Profesör, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kitle bağışıklığı açıkçası toplumun yüzde 75’i virüsle karşılaştığında olacak bir şey. Yüzde 75 rakamına birkaç yıl içinde ulaşırsak bir sorun yok. Ama bir-iki ay içinde ulaştığınızda çok ciddi çok yüksek rakamlarda insan kayıplarıyla karşılaşabilirsiniz. Nitekim İtalya’da olan buydu. Vaka sayısının çok hızlı tırmanmasıyla birlikte sağlık hizmet sunumu bunu karşılayamadı. Belki de kurtarılabilecek olan pek çok vaka İtalya’da kaybedilmiş oldu. Son 100 yıl içerisinde yaşanmış büyük pandemilere bakıldığında 1918 pandemisi, 1919’da da görülmüştür. 1957 pandemisi 1958’de de görülmüştür. Bir sonraki yılda bağışıklığı olmayan ve henüz virüsle karşılaşmamış olan kitle karşılaştığında, gerçekten yüksek sayılarda yine istenmeyen sonuçlar görülmüştür. Dolayısıyla aşı geliştirilmediği takdirde gelecek sene için de epeyce bir hasta ile karşılaşmamız olası.”