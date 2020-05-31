Bilim Kurulu üyesi: Açık havada düğün yapılabilir

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü, “Tedbirler alınır, sosyal mesafe korunursa açık havada düğün yapmanın sakıncası olmaz” dedi.

Fotoğraf: DHA (Temsili)

Hürriyet’ten Fulya Soybaş’a konuşan Özlü, düğün salonlarının açılış tarihine dair henüz bir karar alınmadığını, yakın zamanda kapalı alanlarda düğün yapılmasının mümkün görünmediğini belirtti.

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‘Kendimizi kabusun içinde bulabiliriz’

Özlü şöyle konuştu: “Ortam yeteri kadar güvenli değil. Düğünlerimiz, gelenek-görenek icabı, çok kalabalık olur. Sosyal mesafe ortadan kalkar. Böylesi bir salgında eski rutine uygun düğünler yapamayız. Düğüne başka şehirlerden de katılım olacaktır, bu da ayrı bir risk. Diyelim istenmeyen bir durum yaşandı. Bu 500 kişinin birden karantinaya alınması demek. Mutluluğu paylaşalım derken bir kâbusun içinde kendimizi bulabiliriz.”

‘Açık havada düğün yapılabilir’

Alternatif düğün organizasyonlarının düzenlenebileceğini ifade eden Bilim Kurulu üyesi, şu öneride bulundu: “Önerim, sadeleştirerek, aile içerisinde daha az kalabalıkla düğün yapılması ya da açık hava mekânlarının kullanılması. Tedbirler alınır, sosyal mesafe korunursa açık havada düğün yapmanın sakıncası olmaz. Düğün salonu işletmecileri, organizasyon şirketleri misafirlerini nasıl riske etmeyeceklerini düşünerek, yeni formatlar geliştirsinler. Mesela, gelecek misafirlere davetiye ile düğüne nereden girilip çıkılacağı, nasıl davranılacağı gibi kuralların yazılı olduğu bir liste gönderilebilir. Gelenler de ona uygun davranır. Takı merasimi, tebrikleşme uzaktan halledilir. Belediyeler de elini taşın altına koyup, düğün yapılabilecek açık, güvenli alanlar oluşturabilir.”

‘Mağduruz; destek bekliyoruz’

Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular Sendikası Başkanı Barış Ay, iki gün önce düğün yasağının 15 Haziran’da sona ermesi talebiyle Cumhurbaşkanlığı’na mektup göndermişti.

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Çok sayıda düğün salonu sahibinin biriken kira ve kredi ödemesi olduğunu vurgulayan Ay, “Gerçekten çok mağduruz. Bu konuda hükümetimizden destek bekliyoruz. Bizlerin açılış süreci bir an önce belirlenmeli” demişti.