Bilim Kurulu üyesi, ‘2 bin’i işaret etti: Artış sürerse kısıtlama gelebilir

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, günlük vaka sayısının yeniden 2 binleri bulması durumunda kısıtlamaların gündeme gelebileceğini söyledi.

Fotoğraf: AA

Corona virüsü salgınında 1 Haziran’dan itibaren normalleşme dönemine geçilmiş, 1000’in altında seyreden vaka sayıları yeniden artmaya başlamıştı.

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Prof. Dr. Tezer, birkaç gündür 1500’lerde seyreden vaka sayılarının ‘alarm’ olduğunu söylerken, kurallara uyulmasının önemine işaret etti. Profesör, yeniden kısıtlamaların uygulamaya konması için 2 bin sayısını işaret etti.

Prof. Dr. Hasan Tezer’in açıklamalarından satır başları şöyle:

*Virüs ultraviyole ışınlarından, nemden ve sıcaktan etkileniyor, bulaşıcı özelliğini nispeten kaybettiği biliniyor. Ama temas arttıkça, maske takmadıkça, 1,5 metreden daha fazla yaklaştıkça, uzun süre sohbet ettikçe, özellikle 15 dakikanın üzerindeki sohbetlerde kalabalık yerlerde bulaş da kaçınılmaz. İsterse kış virüsü olsun, isterse başka virüs olsun bulaşma devam edecektir. İnsanlarımızın biraz dikkat etmemesi sebebiyle vaka artışları meydana geldi. 900’lü rakamlardayken 1500’lü rakamlara geldik, tabii ki bizim için bu uyarıcı niteliğinde, yani çok ciddi bir artış olarak belki yorumlanmayabilir. Ama bizim için ciddi bir uyarı bu, önlemlere dikkat etmezseniz vaka sayıları daha da artabilir.

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*Vaka sayılarınızda beş gün üst üste artış görürseniz aslında bu işlerin bir yerde ters gittiği anlamına gelir. Bizim için bir alarm diye düşünün, 1500’lü rakamlar, kurallardan uzaklaşıyorsunuz anlamına gelen bir rakam. Bu, ‘Alarm, zil çalıyor, dikkat edin, bakın daha fazla kurallara uymazsanız rakamlar artabilir’ demek.

‘Özgüvenli olmak yanlış’

*Normalleşme süreci işlerin bittiği, artık corona virüsünün ülkemizde olmadığı anlamına gelmiyor. Sadece vaka sayılarının azaldığını, daha kontrol edilebilir bir düzeye geldiğini ve artık kontrollü bir normal hayata geçiş anlamına geldiğini söylemektedir. Tüm dünyada salgın devam ediyor.

*En sık yapılan yanlış, fazlaca özgüven. İnsanlarımızda olan ‘Bana nasılsa bir şey olmaz’, yanlış bir algı. Sanki artık salgın bitti… Sonuç itibariyle ekranlarda tüm dünyada bir normalleşme süreci görüyoruz, plajların yoğunluğunu görüyoruz, insanlar sokaklarda. Toplumda da bu yanlış bir algıya sebep oluyor. Tamam, ülkemizde azaldı, dünyada da azaldı; ‘Daha rahatız’ gibi bir algı oluşuyor. Diğeri maskelerin yanlış kullanımı. İnsanlar psikolojik olarak maskeyi takıyorlar, alınlarına, çenelerine, burun açık ve onu bir aksesuar gibi kullanıyorlar. Sosyal mesafe, kalabalık içerisinde maske takmamak, yani maskeyi doğru taksak da kalabalıkta takmamak. Kalabalık içerisine artık büyük bir özgüvenle girmek, kalabalıkta bulunmak. Bunlar maalesef rakamlarımızın artmasına sebep oldu.

Kısıtlama sinyali

*Günlük vaka sayılarındaki artışın sürmesi halinde önlemler tekrar gündeme gelebilir. Yarın 2 binli rakamlara ulaştığımızda aslında tekrar oturup değerlendirmek gerekebilir. En azından kalabalık alanlarda tekrar nasıl önlemler alınması gerektiği konusu masaya yatırılabilir. Bildiğimiz gibi şu an gizli yapılan nişan ya da asker uğurlama törenleri, belki de düğünler, bu bağlamda insanların toplu halde bir araya geldiği yerlerde bulaşın en fazla olduğunu hepimiz biliyoruz. Doğuda da maalesef son haftalarda bu şekilde artışlar oldu. Temas çok önemli burada, teması kesmeniz gerekiyor. Kaldı ki şu an 65 yaş üstü de belli saatlerde dışarıda, çocuklarımız dışarıda. Tekrardan toplu halde insanların bir araya geldiği alanlarda kısıtlamalar gelir mi, vaka artışları olursa elbette ki oturulup tekrar değerlendirilebilir.

LGS konusu

*Öğrencilerin dikkat etmesi gerekiyor. Yayınlanmış rehberlere uygun bir şekilde velilerin öğrencileri okulun bahçesine kadar getirip, içeri girmemeleri gerekiyor. Maskeyle gelmeleri gerekiyor. Kalabalık gelmemeleri gerekiyor her şeyden önemlisi. Çünkü hafta sonu sınavlar oldu, kalabalık gelindiğini de gördük, aslında çok kalabalık yapmadan evde o morali verip çocuklarımızı okula göndermek.

*Bu dönem bunlara katlanmak zorundayız. Mümkünse teması azaltıcı bütün önlemlere uyulması, sınav esnasında da tabii ki. Sosyal mesafe sağlanıyorsa, çocuk maskesini çıkartıp sınavına ona göre devam edebilecek. Ayrıca gittiğimiz yerlerde bu dönemlerde uzun süre kalmayacağız, yemeğe gitsek de yemeğimizi yiyeceğiz, önerildiği şekilde kalkacağız, sohbetler bu yılı rahat geçirmek için sonraki yıllara ertelenecek. Çünkü bu süreç hemen bitmeyecek. Bu süreç uzun sürecek, yani 2021’de de bu sürece devam edeceğiz gibi görünüyor.