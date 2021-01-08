Bilim Kurulu üyelerinden ‘aşı dolandırıcılığı’ uyarısı

Bilim Kurulu üyeleri, toplumu Covid-19 aşısı dolandırıcılığına karşı uyardı.

Fotoğraf: DHA

SMS ya da e-posta yoluyla bireylere ulaşan dolandırıcılar, aşı bahanesiyle ederek banka ve kimlik bilgilerini ele geçirmeye çalışıyor. Sağlık Bakanlığı, “Bakanlıktan arıyoruz, aşılama konusunda öncelikliyseniz kaydınızı oluşturalım” diyerek kişisel bilgileri isteyenlere karşı dikkatli olunması gerektiğini açıkladı.

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Bilim Kurulu üyesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları öğretim üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, bazı aşıların damla şeklinde ağza damlatılıp uygulandığını belirterek şunları söyledi: “Bunları biz bir dönem ülke bazında kampanyalar ile uyguladık. Ama bunlar açıklanır denilir ki; ‘Bakın şöyle bir durum var, o nedenle biz ev ev gezeceğiz, toplu bulunulan alanlarda olacağız, oralarda size aşı uygulayacağız.’ Bunun dışında özellikle corona virüsü döneminde aşıyı düşündüğümüzde böyle bir uygulama yok.”

‘Evlere gidilmeyecek’

Evlere gidilerek aşılama yapılmayacağını, aşılamanın sağlık merkezlerinde yapılacağını belirten Kara şöyle devam etti: “Yaşlıların hareket edemediği, toplu yaşadıkları yaşlı bakım evleri, huzur evleri gibi alanlara sağlık ekibi gidecek, önceden haber vererek orada aşıyı uygulayacak. İlk gelen aşılarımız 65 yaşından büyüklerimize, sağlık çalışanlarımız ve huzur evi ile bakım evlerinde kalan büyüklerimize yapılacak. Ya e-nabız üzerinden ya da telefon ederek sizin aşı zamanınızın gelip gelmediğini öğrenecek sonra da randevu alacaksınız, İster yakınınızdaki hastaneden ister aile hekiminizden. Kimse evinize gelip, ‘Size aşı uygulayacağız’ demez.”

‘İtibar etmeyelim’

Bilim Kurulu üyesi, Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Sema Turan da toplumu şöyle uyardı: “Sağlık Bakanlığı dışından gelen mesajlara ya da maillere lütfen itibar etmeyelim. Halkımız herhangi bir bilgiye ulaşmak istiyorsa Sağlık Bakanlığı’nın internet sayfasından ya da en yakın sağlık merkezinden aşıya dair bilgileri alabilirler. Covid-19 nedeniyle uygulanmaya başlanacak olan aşılama programında böyle bir yöntemimiz yok. Gerekli merkezler, gerekli yerler, özellikle aile sağlığı merkezleri bu konuda görevlendirilecek. Bu mesajlar ya da mailler tamamen dolandırıcılık üzerine yapılan iletiler.”