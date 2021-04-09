Covid-19 salgınının önünün alınamaması nedeniye Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin konuşmaktan bıktığı, moral çöküntüsü içinde bulunduğu öne sürüldü.

Türkiye 1 Mart’ta 9 bin 891 olan vaka sayısı, 2 Mart’tan itibaren ‘kontrollü normalleşme’ sürecinin başlamasıyla dün 56 bine kadar çıktı. Bu, Türkiye’de salgın boyunca bir günde kayda geçen en yüksek vaka sayısı.

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‘İçinden çıkılması zor bir durum‘

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya’nın aktardığına göre bilim insanları son dönemdeki hızlı artışın ‘mutant çarpması’ndan kaynaklandığını düşünüyor: “Aslında hepsi de bu noktaya geleceği konusunda emindi. Yakın geçmişte de bugünü net tarif etti. Gelinen nokta ise tam anlamıyla içinden çıkılması zor bir durum.”

Sarıkaya şöyle devam etti: “O nedenle bir yandan muhalefet dahil bir çok kesimin şimşeklerini üzerine çeken Bilim Kurulu üyeleri konuşmaktan bıkmış, moral çöküntüsü içinde çıkış arıyor. Diğer yandan da sözlerinin yine dinlenmemiş olmasının yakınması içinde Karadenizlinin mezar taşına yazdığı cümleyi tekrarlıyor: ‘Dedim dedim bak ne oldu?‘

Yazıda aktarıldığına göre bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, üç etkenin bir araya gelip vaka patlamasına neden olduğu görüşünde.

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1- Mutant virüslerin toplum içindeki yayılımı üç dört haftada artış gösteriyor.

2- 1 Mart’ta normalleşme kararı alınırken Türkiye’deki mutantların tablosu tam çıkarılamadı.

3- Mart’ın 15’inden itibaren de üçü bir araya gelip vakayı patlattı ve üç hafta sonra önümüze koydu…

Sarıkaya konuştuğu bilim kurulu üyelerinin ‘hemen hepsinin önerisi tek’ olduğunu belirterek şöyle devam etti: “Ramazan süresince kapanılabilecek en üst düzeyde kapanma yoluna gidilmesi. Yoksa sürü bağışıklığı beklentisine girilmesinin bir fayda getirmeyeceğini görüşündeler. Gerekçeleri de mutant virüslerin bu denli yaygın olduğu bir ortamda sürü bağışıklığının gerçekleşme olanağının bulunmadığına ilişkin bilimsel veriler.”