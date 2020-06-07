Bilim Kurulu üyesi: En az bir yıl yeni kurallarla yaşanacak

Bilim Kurulu üyeleri, corona virüsü salgınında en az bir sene yeni kurallarla yaşanacağını belirtirken, hasta sayısı bakımından ‘ciddi bir geri dönüş’ olması durumunda eski yasakların yeniden getirilebileceğini ifade etti.

Fotoğraf: AA

Corona virüsü salgınında iki ay boyunca alınan sıkı tedbirler, 1 Haziran itibariyle yerini ‘normalleşme dönemi’ne bırakmış, çok sayıda kısıtlama kaldırılmıştı.

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Hürriyet’ten Fulya Soybaş’a konuşan Bilim Kurulu üyeleri, kurallara uyulmayan bir normalleşme döneminin yeniden vaka sayısında artışa neden olabileceğini dile getirdi.

‘Yeni normal, eski normal gibi algılanıyor’

Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz’un açıklamalarından satır başları şöyle:

*Takip edebildiğim kadarıyla salgın İstanbul’da daha kontrollü, diğer bazı illerde ise artış var. Bu ortalamaya yansımış olabilir. Yaşanan gevşemenin rakamlar üzerinde etkisi büyük.

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*(İran’da ikinci dalga yaşanması) Yeni normalde, maske-mesafe-hijyen başta, tedbirler uygulanmazsa ikinci dalga bizde de kaçınılmaz olur. Biz de o durumdan uzak değiliz. Çok dikkatli olmak lazım. Bu kadar rahat bir ‘normalleşme’ doğal değil.

*İnsanlar yeni normali ‘eski normal’ algılıyor. En az bir yıl daha yeni kurallarla hayatımıza devam edeceğiz.

Haziranı işaret etti

Prof. Dr. Tevfik Özlü:

*Son 15 gündür rakamlar 800 ila 1500 arasında dalgalanıyor. Kimi günler biraz düşüyor, kimi zamansa yükseliş gösteriyor.

*Bu dalgalanmanın sebebi önceki yasaklamalar. Bayramda uygulanan dört günlük sokağa çıkma yasağı ile 700’lü rakamlara kadar indik. Sonra ‘normalleşme’ etkisiyle artış başladı. Günlük vaka sayısında yaşanan bu dalgalanmalar sağlıklı bir değerlendirme yapmak için yeterli değil. Önemli olan genel trend.

*Normalleşmenin başlamasıyla birlikte ‘duraklama’ dönemine girildi. Bir plato oluştu ki bu zaten ‘normalleşme’ ile bekleniyordu. Yani, endişe edilecek bir durum yok. Ancak haziran ayında ne olacak onu da görmek lazım! 10 gün içinde ne durumda olduğumuz netleşir.

*Pozitif hasta sayısının artması, bulunan kişilerin hepsinin hasta olduğu anlamına gelmiyor. Salgının başındaki 1000 sayısı ile şu anki 1000 sayısı aynı değil.

*Salgın başladığında sadece semptomu olan kişilere test yapılıyordu. Dolayısıyla pozitif olan günlük vaka sayılarımızın tamamı hasta idi. Bunların yüzde 23’ü hastaneye yatırılarak tedavi ediliyordu. Oysa şimdi test yapılan kişilerin yüzde 96’sı asemptomatik ve pozitif olanların sadece yüzde 2.3’ünü hastanede tedavi ediyoruz. Zaten, bakanlığımız süreci sıkı takipte. Ciddi bir geri dönüş olursa yasaklar yeniden uygulanabilir.