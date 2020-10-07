Bilim Kurulu: Türkiye’de geliştirilen aşılardan biri üretim aşamasına geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Bilim Kurulu’nda, Covid-19 testlerinin yaygınlaştırılarak temas şüpheli vakalar haricinde test sayısının artırılması yönünde görüş birliğine varıldı.

Fotoğraf: Reuters

Bakanlığın yazılı açıklamasında aşı geliştirme çalışmaları değerlendirildi.

Reklam

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İnsan üzerinde ilk uygulamalara en yakın beş aşının geldiği aşama Bilim Kurulu üyeleriyle ele alınmış, araştırma ürünü olarak üretilen ilk aşının detayları ve diğer dört aşıda izlenecek aşamalar değerlendirilmiştir. Hayvan deneyleri tamamlanan aşı adayları GMP (İyi İmalat Prosedürleri) sertifikasyonu bulunan tesiste ilk aşı için üretim aşamasına geçildiği diğer dört aday için üretimin de yakın olduğu görüşü değerlendirmelerde netlik kazanmıştır.“

Test sayısının artırılması ve testlerin yaygınlaştırılmasına değinilen yazılı açıklama şöyle devam etti: “TÜİK ile iş birliği içinde yürüttüğümüz ‘Toplumsal Bağışıklık ve İnsidans (Görülme Sıklığı) Taraması’ çalışmasının tekrarlanarak, antikor seviyesi ölçümüyle bağışıklığın tespiti, PCR testi ile aktif vaka oranının yeniden değerlendirilmesi konusu toplantının diğer bir gündem maddesi olarak ele alınmıştır. Çalışmanın tekrarının pandeminin seyrini daha net çizgilerle değerlendirme açısından faydalı olacağı konusunda görüş birliğine varılmıştır. Bilim Kurulu üyeleri ile tarama testleri politikamız da değerlendirilmiştir. Testlerin yaygınlaştırılarak, temas şüpheli vakalar haricinde test sayısının daha da arttırılması yönünde görüş birliğine varılmıştır.”