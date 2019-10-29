Bilim insanları: Verem tedavisinde çığır açacak yeni aşı geliştirildi

Hindistan’ın Haydarabad kentinde bir araya gelen bilim insanları, yılda 1.5 milyon can alan, halk arasında verem olarak bilinen tüberküloz tedavisinde çığır açacak bir aşı geliştirildiğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Haydarabad’daki akciğer sağlığı toplantısına katılan, farklı ülkelerden bilim insanları, bakterinin neden olduğu bulaşıcı hastalığın tedavisinde kullanılan ‘BCG’ aşısının çok etkili olmadığının altını çizdi. Yeni geliştirilen aşının ilk denemelerinde olumlu sonuç alındığı, birkaç yıl içinde izninin alınacağı ve uzun süreli koruma sağlayacağı belirtildi.

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Tüberküloz uzmanlarından David Lewinsohn, yeni aşının Güney Afrika, Kenya ve Zambia’da 3 bin 500’ü aşkın yetişkinde denendiğini söyledi. “Hastalığa neden olan Mycobacterium tuberculosis bakterisinin bulaştığı kişilerde etkili olması kayda değer bir durum. Oyunun kurallarını değiştirecek bir gelişme” dedi.

2028’de piyasada olacak

Aşının bir süre daha denendikten sonra izin başvurusu yapılacağının altını çizen Lewinsohn, “Her şey yolunda 2028’de piyasada, ihtiyacı olan herkesin erişebilmesi mümkün olacak” dedi ve ilaç firması GlaxoSmithKline’ın 20 yıldır (GSK) aşının üzerinde çalıştığının altını çizdi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre 2018’de 10 milyon kişiye tüberküloz tanısı konuldu. Dünyadaki tüberküloz vakalarının üçte ikisine sekiz ülkede -Hindistan (yüzde 27), Çin (yüzde 9), Endonezya (yüzde 8), Filipinler (yüzde 6), Pakistan (yüzde 6), Nijerya (yüzde 4), Bangladeş (yüzde 4) ve Güney Afrika (yüzde 3)- rastlanıyor.