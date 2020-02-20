Bilim insanları uyardı: 20 sene sonra dünyadaki mercan popülasyonunun yüzde 90’ı yok olabilir

Bilim insanları iklim değişikliğinin dünyadaki mercan popülasyonunu 2100 yılında tamamen yok edebileceği konusunda uyardı.

Fotoğraf: Reuters

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde iki yılda bir düzenlenin Okyanus Bilimleri toplantısında açıklanan bir araştırmaya göre mercanların yüzde 70-90’ı, 20 sene içinde yok olacak.

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‘Denizlerin yağmur ormanları’ olarak bilinen mercan popülasyonunun yok olmasının nedeneni ise okyanusların sıcaklığının artması, asit seviyesinin yükselmesi ve kirlilik.

Mercan popülasyonunu artırmak için laboratuvar ortamında yetiştirilen mercanların doğal ortamına yerleştirilmesi çalışmaları yapıldığını anlatan bilim insanları, bu çabaların yetersiz kaldığını da vurguladı.