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Yaramazlara biraz batar!

Bilim insanları: Tansiyon ilacından en yüksek verimi almak için uykudan önce alın

İspanya’daki Vigo Üniversitesi’nde görevli bilim insanları, en yüksek verim için tansiyon ilacının gece yatmadan alınmasını tavsiye etti.

Fotoğraf: Reuters

BBC’deki habere göre 19 bin kişinin verilerini inceleyerek yapılan araştırma sonuçlarını Avrupa Kalp Dergisi (European Heart Journal) için yazdıkları makaleyle açıklayan bilim insanları, tansiyon ilacının sabah yerine akşam alındığı takdirde inme ve kalp krizlerine karşı daha çok koruma sağladığını vurguladı.

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İnsanoğlunun biyolojik saatinin ilaçların etkisine tesir ettiğini belirten bilim insanları, denekleri iki gruba ayırdı. Bir grup tansiyon ilacını sabah, diğeri uyumadan önce aldı. İki grup da beş yılı aşkın süreyle izlendi.

İlacını yatmadan önce alanların kalp krizi, kalp yetmezliği ve inme nedeniyle ölme veya bu sağlık sorunlarını yaşama riskinin diğer gruba oranla neredeyse yarı yarıya düşük olduğu belirlendi. Ayrıca, ilacı yatmadan alanların tansiyonunun sabah alanlara kıyasla gece boyunca ve gündüz daha düşük olduğu saptandı.

Araştırma ekibinin başındaki Prof. Ramon Hermida, ilacı gece almanın yüksek tansiyon hastalarından uyku süresince tansiyonun kontrol altında tutulmasını sağladığını vurgulayarak şunları söyledi: “Bu, doktorların yüksek tansiyonu olan hastalarına tavsiye etmeleri gereken bir bulgu. Hiçbir maliyeti yok ama sadece tansiyon ilacını yatmadan önce almaları söylenerek çok sayıda hayat kurtulabilir.”

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Hipertansiyonun tedavisinde doktorların ağırlıklı olarak ilacın sabah alınmasını tavsiye ettiğini anımsatan Hermida, araştırma sonucunun tüm tansiyon ilaçları ve tüm hastalar için geçerli olduğunu kanıtlamak amacıyla daha geniş kapsamlı araştırma yapacaklarının altını çizdi.

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