Bilim insanları 3 bin yıllık mumyayı ‘konuşturdu’

Bilim insanları, 3 bin yıllık mumyalanmış Mısırlı bir rahibin ses yolunu üç boyutlu yazıcı ile kopyalayarak rahibin sesini hayata döndürmeyi başardı.

3 bin yıllık mumya CT tarayıcıya girdi.

Scientific Reports dergisinde yayımlanan araştırmaya göre bilim insanları, Antik Mısır’ın Waset şehrinde rahiplik yapan ve XI. Ramses’in hükümdarlığı sırasında yaşadığı belirtilen Nesyamun isimli rahibin ses telleriyle ‘hayata döndürdü’. Araştırmacılar, bir CT tarayıcısıyla rahibin ses yolunun fotoğrafını oluşturup daha sonra bundan elde edilen veriler aracılığıyla üç boyutlu yazıcı kullanarak ses yolunu kopyaladı. Kullanılan teknolojiler sayesinde araştırmacılar ‘e’ sesli harfi benzeri bir ses elde etmeyi başardı.

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Araştırmacılar şarkı söylemeyi de içeren dini ritüeller için güçlü bir sese sahip olduğu belirtilen Nesyamun isimli rahibin sesini, yumuşak dokunun çok iyi korunup bozulmamış olması sayesinde hayata döndürebildiklerini açıkladı.

