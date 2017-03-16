Bilic, ‘Karabükspor’a git’ dediği Tudor’un ‘ayrılık’ kararına ‘arka çıktı’: Galatasaray sizi bir kere çağırır

Premier Lig ekiplerinden West Ham United’ı çalıştıran Beşiktaş’ın eski teknik direktörü Slaven Bilic, sezon içinde Karabükspor’dan ayrılarak Galatasaray’ın başına geçen Igor Tudor’un bu kararı için, “Cesur bir karar ama Galatasaray sizi bir kere çağırır” dedi.

‘Gerçek anlamda bir işkoliktir’

TivibuSpor’da ekrana gelen ‘Doğru Taktik’ programında, siyah-beyazlı kulüpte birlikte çalıştığı Önder Özen’in sorularını yanıtlayan Hırvat teknik direktör, Tudor’u şöyle anlattı: “Tudor benimle aynı şehirden, Split’ten. Oyuncu olarak harika bir kariyeri var. Juventus’ta Antonio Conte’yle birlikte oynadı. Ben Hırvatistan’ın teknik direktörüyken o teknik direktörlük lisansını almak üzere çalışmaya başlamıştı. Onunla daha sonra çok konuştuk. Kendisi gerçekten işini sever. Gerçek anlamda bir işkoliktir. Çok çalışır, seyahat eder, okur. Yeni fikirleri vardır. O zamanlar ona çok değer veriyordum. Hala da öyle. Hala irtibat halindeyiz.”

‘Galatasaray sizi bir kere çağırır’

Tudor’a Türkiye’de çalışmasını kendisinin önerdiği dile getiren Bilic, şunları söyledi: “Geçen yıl Türkiye’ye gitmesini ben önermiştim. Onunla konuştuğumuzda Karabükspor’a gitmesini istediğimi söylemiştim. Organize bir takım oluşturabileceğine dair bir hissiyatım vardı. Ona güveniyordum. Evet şampiyon olabilirsiniz. Beşinci, altıncı da olabilirsiniz ama bu harika bir şeydir. Belki bir şans elde edersiniz. Gitmek onun için çok cesurca bir karar ama Galatasaray sizi bir kere çağırır. Onu tanıyorum, yardımcısını tanıyorum. Tudor’a çok inanıyorum ve bence Galatasaray’ı olması gereken yere geri getirecek kapasiteye kesinlikle sahip.”