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Yaramazlara biraz batar!

Bilgi Çavuşoğlu’ndan: FBI, Gülen hakkında ‘ciddi’ soruşturma başlatmış

 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo’nun, FBI’ın Fethullah Gülen hakkında soruşturma başlattığını teyit ettiğini söyledi.

Çavuşoğlu ve Pompeo. (Fotoğraf: Twitter/@MevlutCavusoglu)

Çavuşoğlu, dün ABD ziyaretinde Pompeo’yla bir araya gelmişti. İki bakan, YPG’lilerin Menbiç’ten çıkarılmasının yanı sıra Gülen’in Türkiye’ye iadesini de görüşmüştü.

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Dışişleri bakanı, bugün Türkiye düzenlediği basın toplantısında görüşmeye dair detay verdi.

Çavuşoğlu, Pompeo’ya atıfla, “FBI’ın; daha önceki görüşmelerimizde de diğer ilgililerin söylediği gibi, bizim büyükelçimizin teyit ettiği gibi, FBI’ın ciddi bir şekilde soruşturma başlattığını kendisi de teyit etti. Tabi FBI’ın soruşturmasının detaylarını kendisinin bilemeyeceğini söyledi” dedi.

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ABD’li bakanın, bunun ciddi bir soruşturma olduğunu söylediğini dile getiren Çavuşoğlu, şunları söyledi: “Biz de bu soruşturmadan memnuniyet duyduğumuz ve işbirliği yapabileceğimizi, charter okullarının nasıl suistimal edildiği konusunda da kendilerine yardımcı olabileceğimizi söyledik. Ciddi, objektif soruşturmada bunların hepsinin de ortaya çıkacağını biz de kendileri de teyit ettik.”

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