Bilgisi dışında açılan dört telefon hattının borcu nedeniyle haciz geldi: Polise başvurdu

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde bir kişi, bilgisi dışında adına açılan dört telefon hattının borcu nedeniyle haciz gelmesi üzerine polise başvurdu.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre İnönü Mahallesi’nde yaşayan A.İ. avukatın aramasıyla, haberi olmadan adına dört telefon hattı açıldığını, bu hatların 3 bin lira civarında borcu bulunduğunu ve haciz işlemlerine başlandığını öğrendi.

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İlgili kuruma giderek sorgulama yaptıran A.İ, hatların kendi kimlik bilgileri kullanılarak İstanbul’dan açıldığını tespit etti.

Kapaklı Emniyet Müdürlüğü Kapaklı Polis Merkezi Amirliği’ne giderek olayı anlatan A.İ. hatları açan kişinin yakalanmasını ve zararının giderilmesini talep ederek davacı ve şikayetçi oldu.

