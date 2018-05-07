‘Bilgisayarını açık bırak, para kazan’ diye para toplayan siteye operasyon

Bilgisayarlarını açık bırakarak para kazanabilecekleri vaadiyle binlerce kişiden para toplayan Detay Maxinet soruşturmasında 20’den fazla kişi gözaltına alındı.

Hürriyet’ten Dinçer Gökçe’nin haberine göre İstanbul başsavcılığının soruşturması kapsamında polis harekete geçti.

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Ekipler 5 Mayıs sabahı hakkında gözaltı kararı bulunan kişilerin adreslerine gitti. Şirketin sahini Alper Tetiker, Kartal’daki ofisinde gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı 20’yi aştı.

Detay Maxinet’in avukatı Harun Şimşek, soruşturmayla ilgili gizlilik kararı verildiğini belirterek soruşturmanın bakanlık müfettişlerinin hazırladığı raporla ilgili olduğunu kaydetti.

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Avukat, “İfade işlemlerine bugün veya yarın başlanmasını bekliyoruz. İfade işlemleri sonrası müvekkillerimin serbest bırakılmalarını bekliyorum” dedi. Şimşek, gözaltına alınan isimlerin, şirketin sigortalı çalışanları olduğunu kaydetti.

‘Bilgisayarı açık tut, para kazan’

Gümrük Bakanlığı’nın denetim sonuçlarına göre, söz konusu yapıya 6 Ocak 2017-16 Şubat 2018 tarihlerinde toplam 18 bin 352 kişi üye oldu. Bu üyelerden bilgisayarlarını açık bırakarak para kazanabilecekleri vaadiyle toplam 16,3 milyon dolar toplandı.

Üyelere 5.6 milyon dolar ödeme yapıldı. Sisteme üyelik, “Referans Anahtar Kodu” olarak ifade edilen ve daha önce üye olan kişinin tavsiyesi ile gerçekleştiriliyor. Sisteme ilk girişlerde, altın ve gümüş üyelik paketi satılıyor. Üyelik paketi satın alan kullanıcılara bilgisayar verilerek günün belli saatlerinde açık tutmaları isteniyor.