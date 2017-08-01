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Bilgisayar korsanları: ‘Game of Thrones’un yeni bölümünün senaryosunu çaldık

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Bilgisayar korsanları, fenomen dizi ‘Game of Thrones’un henüz yayınlanmamış bir bölümünün senaryosunu çaldıklarını duyurdu.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre dizinin yayınlandığı HBO’nun sistemine girdiklerini ve 1.5 terabaytlık veri ele geçirdiklerini öne süren korsanlar, pazar günü yayınlanması planlanan yedinci sezon dördüncü bölümün senaryosunu da çaldıklarını belirtti.

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‘Ballers’ ve ‘Room 2014’ dizilerinin henüz yayınlanmamış bölümlerini internete koyan korsanlarla ilgili açıklama yapan HBO, “Olayla ilgili ivedilikle soruşturma başlattık ve hem kolluk kuvvetleri hem de dışarıdan siber güvenlik şirketleriyle birlikte çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

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