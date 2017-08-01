Bilgisayar korsanları: ‘Game of Thrones’un yeni bölümünün senaryosunu çaldık

Bir kuşun casusluk yaptığına inanabilirsiniz. Bu sizin düşünme ve dünyayı algılama kapasitenizle ilgili bir durum. Ama bir şeye inanmanız o şeyin gerçek olduğu anlamına gelmez. Hele, yaptığınız işe gazetecilik diyorsanız, daha ciddi davranmanızı gerektiren bir konumdasınız demektir.