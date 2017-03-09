Bilgililer ‘tekbirli saldırı’ için ‘yaptırım’ istedi: Aksi halde akademik hayatımıza devam edemeyiz

İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileri, ‘tekbirli saldırı’nın failleriyle ilgili yaptırımların bir an önce gerçekleşmesini talep ederek “Aksi halde akademik hayatımıza devam edemeyeceğimizi biliyoruz” dedi.

Üniversitenin Santral Kampusu’ne turnikelerden atlayarak giren grup, 8 Mart için açılan bir standa saldırmıştı. Saldırganların birinin bıçak taşıdığı belirtilmişti.

Yaralanıp hastaneye kaldırılan medya ve iletişim sistemleri dördüncü sınıf öğrencisi İrem Esmer şunları anlatmıştı: “Tekbir getirerek saldırdılar. Yaşanan kargaşada ben yere düştüm. Sonrasında tekme geldi.”

Bilgi Üniversitesi akademisyenleri de yaptıkları açıklamada rektörlükten olayda payı bulunan idareciler hakkında soruşturma açılmasını talep etmişti.

‘Yönetim bugüne kadar en ufak bir tepki vermedi’

Saldırının ‘tesadüf’ olmadığını savunan öğrencilerin açıklaması şöyle başladı: “Geçmişte birey olarak bizlere, kulüplerimize ve özellikle kadınlara yönelik saldırı girişimleri ve tehditleri, okul yönetiminin her kademesine ilettik. Fiziksel saldırılara varan şiddet eylemlerine okul yönetimi bugüne kadar en ufak bir tepki göstermemiştir. Açık ve özgür bir akademik alan olan üniversitemize güvenliğimiz için getirildiği söylenen turnikelerin güvenliği sağlayan uygulama olmadığı bugün de ortaya çıkmıştır.”

Saldırganların kimliğinin açık olduğunu ve okul yönetiminin saldırıyı ‘münferit ve basit’ olarak gördüğünü savunan öğrenciler, yönetimin ilettikleri dilekçeleri dikkate alarak saldırıdaki okul öğrencilerinin ilişiğinin kesilmesini talep etti.

‘Merak içindeyiz’

Üniversitenin iletişim fakültesinde görevli Prof. Dr. Zeynep Sayın Balıkçıoğlu’nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddia edilen bir ses kaydının ardından işten çıkarılmasını hatırlatan öğrenciler, “Bu noktada ses kaydıyla hukuksuzca hocasını görevden uzaklaştıran Bilgi Üniversitesi’nin, bıçaklı sopalı faşist güruha karşı yapacaklarının merakı içindeyiz” dedi.

Açıklama şöyle sona erdi: “Geldiğimiz noktada üniversite yönetimi bizleri korumak adına saldırıya katılan ve bizimle aynı sınıfa girip çıkan saldırganların okul ile bütün bağlarına son vermelidir. Gerekli cezai yaptırımlar gerçekleşmeden sınıflarımızda güvenle derse giremeyeceğimizi, kampuslerimizde özgürce gezemeyeceğimizi ve akademik hayatımıza devam edemeyeceğimizi biliyoruz.”