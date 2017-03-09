Bilgili akademisyenler ‘tekbirli saldırı’da payı olan idarecilere soruşturma talep etti

Bilgi Üniversitesi akademisyenleri, dün okulun Santral Kampusü’nde gerçekleşen saldırıda ‘payı olan’ idareciler hakkında soruşturma açılmasını talep etti.

Üniversitenin Santral Kampusü’ne turnikelerden atlayarak giren grup, 8 Mart için açılan bir standa saldırmıştı. Saldırganların birinin bıçak taşıdığı belirtilmişti.

Yaralanıp hastaneye kaldırılan medya ve iletişim sistemleri dördüncü sınıf öğrencisi İrem Esmer şunları anlatmıştı: “Tekbir getirerek saldırdılar. Yaşanan kargaşada ben yere düştüm. Sonrasında tekme geldi.”

Üniversite yönetimi saldırıyla ilgili altı kişinin gözaltına alındığını ve saldırganlar arasında okul öğrencilerinin de bulunduğunu açıklamıştı.

‘Cezasızlık ikliminden cesaret aldıklarını biliyoruz’

Yazılı bir açıklama yayınlayan akademisyenler, saldırının hem Bilgi Üniversitesi hem de komşu üniversitelerden öğrencilerin bulunduğu bir grup tarafından yapıldığının altını çizdi: “Saldıranların tamamının erkek, saldırılanların tamamının ise kadın olması, bu saldırının özellikle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ndü gerçekleşmesi, bugüne kadar büyütülen kadın düşmanlığının hasıl sonuçlanacağının ipuçlarını da veriyor. Dahası, bu eril saldırganlığın münferit bir vaka olmadığını, bu saldırganlığın nasıl bir kutuplaşma, nefret, öfke ve şiddet ortamından beslendiğini, bu ortamın kimler tarafından oluşturulup ne amaçla kullanıldığınızı ve daha önce de şiddet tehdidinde bulunduğu anlaşılan saldırganların nasıl bir hukuksuzluk ve cezasızlık ikliminden cesaret aldıklarını da çok iyi biliyoruz.”

Bilgili akademisyenler, rektörlükten saldırıda ‘payı olan’ idareciler hakkında etkin bir soruşturma açılmasını da talep etti: “Rektörlük makamını, haklarında daha önce de şikayette bulunulmuş saldırganlarla ilgili hiçbir işlem yapmayarak bu vahim olayın gerçekleşmesine olanak sağlayan cezasızlık ikliminin oluşmasında payı olan idarecilerin ve saldırıya uğrayan mağdur öğrencilerimizin korunmasında ihmali ve kusuru olan güvenlik amirlerinin saptanması için kapsamlı ve etkin bir soruşturma açmaya davet ediyoruz.”

‘Takipçisi olacağız’

“Üniversite fikir üretim yeridir” denen açıklama şöyle tamamlandı: “Fikri yerine ancak kaba kuvvetiyle var olabilenlerin üniversitelerde yeri yoktur. Mağdur öğrencilerimizin tabii ki sonuna kadar yanındayız. Bu saldırıyı gerçekleştirenler, örgütleyenler, çağıranlar ve başka öğrencileri, cinsiyetlerini, cinsel yönelimlerini veya etnik kimliklerini bahane ederek şiddetle tehdit edenler hakkında disiplin süreçlerinin işletilmesinin ve uzaklaştırmayla ilişki kesme de dahil olmak üzere hukuk çerçevesinde gereğinin yapılmasının destekçisi ve takipçisi olacağız.”