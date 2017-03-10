Bilgi Üniversitesi’ndeki ‘tekbirli saldırı’yla ilgili gözaltına alınan altı kişi serbest

Bilgi Üniversitesi’nde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için açılan standa yapılan bıçaklı saldırıyla ilgili gözaltına alınan altı kişi serbest bırakıldı.

Üniversitenin Santral Kampusu’ne turnikelerden atlayarak giren grup, 8 Mart için açılan bir standa saldırmıştı. Saldırganların birinin bıçak taşıdığı belirtilmişti.

Saldırıyla ilgili aralarında Bilgi Üniversitesi’nden öğrencilerin de olduğu altı kişi gözaltına alınmıştı.

Yaralanıp hastaneye kaldırılan medya ve iletişim sistemleri dördüncü sınıf öğrencisi İrem Esmer şunları anlatmıştı: “Tekbir getirerek saldırdılar. Yaşanan kargaşada ben yere düştüm. Sonrasında tekme geldi.”

Bilgi Üniversitesi Akademisyenleri de yaptıkları açıklamada rektörlükten olayda payı bulunan idareciler hakkında soruşturma açılmasını talep etmişti.

Saldırıyla ilgili üniversite yönetimini suçlayan öğrenciler, “Yaşasın kadın dayanışması”, “Erkek adalet değil, gerçek adalet”, “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz” sloganları eşliğinde rektörlük binası önünde basın açıklaması yapmıştı.

Hürriyet’ten Fırat Alkaç’ın haberine göre saldırıyla ilgili gözaltına alınan ve haklarında darp suçundan işlem yapılan altı şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.